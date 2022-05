LIVE: Ewan en Cavendish moeten lossen op lange beklimming onderweg

Een zoveelste opdoffer voor Lotto-Soudal. Caleb Ewan komt boven op 4'20" van het peloton. Dit is toch een verrassing.

Als het peloton niet meer stilvalt, wordt het bijna mission impossible voor Cavendish en Ewan. Arnaud Démare zit in betere papieren, maar er is werk aan de winkel.

13 uur 54. De situatie aan de top van de Portella Mandrazzi. De kopgroep heeft nog 50 seconden op het peloton. In dat peloton zit onder anderen van der Poel, Girmay en de klassementsrenners. Daarachter zit Démare op een dikke minuut van het peloton. Cavendish volgt twee minuten later. Hoeveel tijd Caleb Ewan al achterloopt is momenteel niet duidelijk. .