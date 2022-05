LIVE: Ewan en Cavendish gelost, peloton stoomt door richting finish

Fase per fase

Fase per fase

clock 15:33 15 uur 33. Nog 15 kilometer. De finale is in zicht. De sprinters zijn bijna aan zet. Een verrassende aanval lijkt uitgesloten. . Nog 15 kilometer De finale is in zicht. De sprinters zijn bijna aan zet. Een verrassende aanval lijkt uitgesloten.

clock 15:25 15 uur 25. Bini Girmay volgt op drie punten van Mathieu van der Poel in het puntenklassement. Als de Eritreër vandaag voor van der Poel eindigt, dan is de kans groot dat hij morgen in het paars mag starten. . Bini Girmay volgt op drie punten van Mathieu van der Poel in het puntenklassement. Als de Eritreër vandaag voor van der Poel eindigt, dan is de kans groot dat hij morgen in het paars mag starten.

clock 15:19 15 uur 19. Van der Poel: "Het puntenklassement was vooraf geen doel voor mij.". Van der Poel: "Het puntenklassement was vooraf geen doel voor mij."

clock 15:14 15 uur 14. Van der Poel. Een glimlachende Mathieu van der Poel wordt regelmatig gezocht door de regisseur. Hij zit ontspannen in het peloton en lijkt nog in goede vorm te zitten. Kan hij zich vandaag bewijzen tegen de topsprinters? . Van der Poel Een glimlachende Mathieu van der Poel wordt regelmatig gezocht door de regisseur. Hij zit ontspannen in het peloton en lijkt nog in goede vorm te zitten. Kan hij zich vandaag bewijzen tegen de topsprinters?

clock 15:10 Binnen 30 kilometer komen de renners over de meet in Messina. De Siciliaanse stad is de geboorteplek van Vincenzo Nibali. 15 uur 10. Binnen 30 kilometer komen de renners over de meet in Messina. De Siciliaanse stad is de geboorteplek van Vincenzo Nibali.

clock 15:08 15 uur 08. Ben Swift, Diego Ulissi en Joao Almeida zijn de eerste drie in de tussensprint. Roze trui Lopez heeft zich niet gemengd in het debat. . Ben Swift, Diego Ulissi en Joao Almeida zijn de eerste drie in de tussensprint. Roze trui Lopez heeft zich niet gemengd in het debat.

clock 15:02 15 uur 02. Een tussensprint met kostbare bonificatieseconden ligt te wachten op het peloton. Mengen de klassementsrenners zich of kijken ze de kat uit de boom? . Een tussensprint met kostbare bonificatieseconden ligt te wachten op het peloton. Mengen de klassementsrenners zich of kijken ze de kat uit de boom?

clock 14:59 14 uur 59. Binnen een uurtje weten we wie de etappe op zijn naam zal mogen schrijven. Zonder Cavendish en Ewan zal het voor velen waarschijnlijk aanvoelen als de uitgelezen kans om vandaag als eerste over de streep te komen. . Binnen een uurtje weten we wie de etappe op zijn naam zal mogen schrijven. Zonder Cavendish en Ewan zal het voor velen waarschijnlijk aanvoelen als de uitgelezen kans om vandaag als eerste over de streep te komen.

clock 14:51 14 uur 51. Cavendish gooit handdoek in de ring. Het wordt een sprint zonder Cavendish. De Brit heeft zich rechtgezet en zijn ploegmaats bedankt voor de moeite. Ze geven er voor vandaag de brui aan en beginnen morgen met nieuwe moed. Voor Caleb Ewan is het al een tijdje een onbegonnen zaak. . Cavendish gooit handdoek in de ring Het wordt een sprint zonder Cavendish. De Brit heeft zich rechtgezet en zijn ploegmaats bedankt voor de moeite. Ze geven er voor vandaag de brui aan en beginnen morgen met nieuwe moed. Voor Caleb Ewan is het al een tijdje een onbegonnen zaak.

clock 14:49 Filippo Fiorelli. Spijtige zaak voor Siciliaan Fiorelli (Bardiani). Hij moet noodgedwongen de koers verlaten. . 14 uur 49. give up Filippo Fiorelli Spijtige zaak voor Siciliaan Fiorelli (Bardiani). Hij moet noodgedwongen de koers verlaten.

clock 14:45 14 uur 45. Girmay: "Het is een atypische aankomst, dat zorgt voor meer mogelijkheden.". Girmay: "Het is een atypische aankomst, dat zorgt voor meer mogelijkheden."

clock 14:36 14 uur 36. Arnaud Démare is intussen weer opgenomen in het peloton. Voor Cavendish en Ewan wordt het een lastiger verhaal. De Brit volgt op 2'19". De Australiër op 4'33". . Arnaud Démare is intussen weer opgenomen in het peloton. Voor Cavendish en Ewan wordt het een lastiger verhaal. De Brit volgt op 2'19". De Australiër op 4'33".

clock 14:34 14 uur 34. Israel-Premier Tech heeft het beukwerk overgenomen van Intermarché. Met snelle man Giacomo Nizzolo hebben zij ook een gevaarlijke klant voor ritwinst in hun gelederen. . Israel-Premier Tech heeft het beukwerk overgenomen van Intermarché. Met snelle man Giacomo Nizzolo hebben zij ook een gevaarlijke klant voor ritwinst in hun gelederen.

clock 14:33 14 uur 33. Samensmelting. Na iets meer dan 100 kilometer in het offensief, wordt de vlucht van de dag gegrepen door het peloton. Stomen we nu door richting de finish of wordt er onderweg nog iets ondernomen? . Samensmelting Na iets meer dan 100 kilometer in het offensief, wordt de vlucht van de dag gegrepen door het peloton. Stomen we nu door richting de finish of wordt er onderweg nog iets ondernomen?

clock 14:26 14 uur 26.

clock 14:24 2'25". Cavendish volgt op 2'25" van het peloton. Benieuwd wat hij nog kan. . 14 uur 24. time difference 2'25" Cavendish volgt op 2'25" van het peloton. Benieuwd wat hij nog kan.

clock 14:22 14 uur 22. Juan Pedro Lopez is de eerste Spanjaard sinds 2015 die nog eens de roze trui mag aantrekken. 7 jaar geleden was het een zekere Alberto Contador die dat toen deed. Uiteindelijk won Contador die Giro ook. . Juan Pedro Lopez is de eerste Spanjaard sinds 2015 die nog eens de roze trui mag aantrekken. 7 jaar geleden was het een zekere Alberto Contador die dat toen deed. Uiteindelijk won Contador die Giro ook.

clock 14:21 14 uur 21.

clock 14:16 14 uur 16. Bergop was het Alpecin-Fenix dat tempo maakte. In de afdaling is het Intermarché-Wanty-Gobert. Zowel van der Poel als Girmay hebben duidelijk hun kans geroken. . Bergop was het Alpecin-Fenix dat tempo maakte. In de afdaling is het Intermarché-Wanty-Gobert. Zowel van der Poel als Girmay hebben duidelijk hun kans geroken.