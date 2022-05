Mauri Vansevenant ziet roze droom stranden, Lennard Kämna zegeviert op de Etna

De 4e etappe in een notendop:

Kämna haalt Lopez terug

Een hele dag lang kon vroege vluchter Mauri Vansevenant dromen van de roze trui, maar die droom spatte uiteindelijk uit elkaar in het zicht van de top. De West-Vlaming moest vooral rekening houden met Juan Pedro Lopez, maar toen die zijn duivels ontbond had Vansevenant geen antwoord in huis.

Of de twee het op een akkoordje gooiden, zullen we allicht nooit weten. Maar ze kwamen allebei met een glimlach over de meet. Juan Pedro Lopez was tevreden met zijn roze trui, Lennard Kämna met zijn ritzege.