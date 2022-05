LIVE: Vansevenant glipt mee in vlucht van de dag, Miguel Angel Lopez geeft op

13 uur 39. Met Sylvain Moniquet heeft Lotto Soudal iemand meegestuurd in de vlucht van de dag. De jonge Belg kan zeker een bergje op, maar om mee te strijden voor ritwinst komt hij wellicht te kort. Al dachten we dat twee jaar geleden ook van Harm Vanhoucke, de West-Vlaming verraste toen met een derde plaats. .

clock 13:32

13 uur 32. Pech blijft Miguel Angel Lopez achtervolgen. Het is al de vierde grote ronde op rij waarin de Colombiaan het strijdtoneel vervroegd moet verlaten. Nochtans was hij in zijn zes voorgaande grote rondes altijd goed voor een top 10 in het klassement. .