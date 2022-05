LIVE: Nieuwe roze trui op komst: Mauri Vansevenant trekt in polepositie naar de Etna

clock 15:32 15 uur 32.

clock 15:28 15 uur 28. Opvallend: Richard Carapaz rijdt vandaag niet op zijn gouden fiets. De olympische kampioen verkiest het model van zijn ploegmaats omdat die 100 gram minder weegt. Alle beetjes helpen. . Opvallend: Richard Carapaz rijdt vandaag niet op zijn gouden fiets. De olympische kampioen verkiest het model van zijn ploegmaats omdat die 100 gram minder weegt. Alle beetjes helpen.

clock 15:25 15 uur 25. Vansevenant vs de medevluchters. Valerio Conti +0:04 Davide Villella +0:17 Juan Pedro Lopez +0:29 Rein Taaramäe +0:52 Stefano Oldani +1:03 Lennard Kämna +1:12 Rémy Rochas +1:16 Alexander Cataford 1:14 Diego Andrés Camargo +1:47 Lilian Calmejane +1:56 Gijs Leemreize +1:58 Erik Fetter +2:24 Sylvain Moniquet +4:41 . Vansevenant vs de medevluchters Valerio Conti +0:04

clock 15:24 15 uur 24. Ik voel me goed als de weg bergop loopt, maar het niveau is hier enorm hoog. Mauri Vansevenant. Ik voel me goed als de weg bergop loopt, maar het niveau is hier enorm hoog. Mauri Vansevenant

clock 15:19 15 uur 19. We naderen stilaan de zone van de waarheid. De renners zijn aan hun laatste vlakke kilometers van de dag bezig. Over een kleine 15 km begint de weg al langzaam bergop te lopen. . We naderen stilaan de zone van de waarheid. De renners zijn aan hun laatste vlakke kilometers van de dag bezig. Over een kleine 15 km begint de weg al langzaam bergop te lopen.

clock 15:16 Vlaamse toestanden in Sicilië. 15 uur 16. Vlaamse toestanden in Sicilië

clock 15:04 15 uur 04. Wie zijn de concurrenten van Vansevenant? Lilian Calmejane won al ritten in de Vuelta en de Tour, Valerio Conti droeg twee jaar geleden al eens het roze, Lennard Kämna verkeert in bloedvorm, Rein Taaramäe won vorig jaar nog een bergetappe in de Vuelta en Juan Pedro Lopez eindigde in september nog 13de in de Vuelta. . Wie zijn de concurrenten van Vansevenant? Lilian Calmejane won al ritten in de Vuelta en de Tour, Valerio Conti droeg twee jaar geleden al eens het roze, Lennard Kämna verkeert in bloedvorm, Rein Taaramäe won vorig jaar nog een bergetappe in de Vuelta en Juan Pedro Lopez eindigde in september nog 13de in de Vuelta.



clock 14:55 14 uur 55. Wat scheelt er met Simon Yates? De Brit van Team BikeExchange - Jayco heeft zich al verschillende keren bij de ploegwagen gemeld. Als er iets meer aan de hand is, weten we dat straks. . Wat scheelt er met Simon Yates? De Brit van Team BikeExchange - Jayco heeft zich al verschillende keren bij de ploegwagen gemeld. Als er iets meer aan de hand is, weten we dat straks.

clock 14:52 14 uur 52. Einde verhaal voor Van der Poel. We krijgen een nieuwe roze trui in deze Giro. Het verschil tussen roze trui Mathieu van der Poel en de kopgroep bedraagt op 75 km van het finish meer dan 7 minuten. . Einde verhaal voor Van der Poel We krijgen een nieuwe roze trui in deze Giro. Het verschil tussen roze trui Mathieu van der Poel en de kopgroep bedraagt op 75 km van het finish meer dan 7 minuten.

clock 14:43 14 uur 43. De Etna ligt 'The Wolfpack' van Lefevere wel. In het verleden grepen ze al twee keer het roos na een aankomst op de Siciliaanse vulkaan. In 2017 pakte Bob Jungels zijn eerste roze trui op de Etna, drie jaar later deed Joao Almeida dat kunstje over. Over een dikke twee uur weten we of de roze trui ook in 2022 in de handen komt van Quick-Step Alpha Vinyl na de doortocht op de Etna. . De Etna ligt 'The Wolfpack' van Lefevere wel. In het verleden grepen ze al twee keer het roos na een aankomst op de Siciliaanse vulkaan.



clock 14:38 Mevrouw Theuns moedigt haar manlief nog eens aan. 14 uur 38. Mevrouw Theuns moedigt haar manlief nog eens aan

clock 14:31 14 uur 31. Mauri Vansevenant heeft wel geluk. Het is een ruime kopgroep waarin de West-Vlaming makkelijk in het wiel van zijn 15 kompanen kan blijven zitten en er veel tijd tussen zijn kopbeurten zit. Normaal zouden we hem aanraden om zichzelf te doen vergeten, maar met zijn typische, harkende stijl zal hij niet aan het oog van zijn medevluchters kunnen ontsnappen. . Mauri Vansevenant heeft wel geluk. Het is een ruime kopgroep waarin de West-Vlaming makkelijk in het wiel van zijn 15 kompanen kan blijven zitten en er veel tijd tussen zijn kopbeurten zit.



Normaal zouden we hem aanraden om zichzelf te doen vergeten, maar met zijn typische, harkende stijl zal hij niet aan het oog van zijn medevluchters kunnen ontsnappen.

clock 14:30 14 uur 30. De klassementsmannen willen de roze trui nu nog niet pakken, de opvolger van Van der Poel zal uit de kopgroep komen. Thomas De Gendt. De klassementsmannen willen de roze trui nu nog niet pakken, de opvolger van Van der Poel zal uit de kopgroep komen. Thomas De Gendt

clock 14:20 Luca Rastelli. De renner van Bardiani - CSF - Faizané komt ten val. Het zal straks stuiven in de ploegbus want er is niemand van de Italiaanse ploeg mee in de vlucht. . 14 uur 20. fall Luca Rastelli De renner van Bardiani - CSF - Faizané komt ten val. Het zal straks stuiven in de ploegbus want er is niemand van de Italiaanse ploeg mee in de vlucht.

clock 14:17 14 uur 17. In het peloton zetten Richard Carapaz en Mikel Landa hun ploegmakkers aan het werk om het tijdsverschil binnen de perken te houden. Ben Swift, Jasha Sütterlin en Salvatore Puccio wisselen elkaar af op kop van het peloton. . In het peloton zetten Richard Carapaz en Mikel Landa hun ploegmakkers aan het werk om het tijdsverschil binnen de perken te houden. Ben Swift, Jasha Sütterlin en Salvatore Puccio wisselen elkaar af op kop van het peloton.

clock 14:15 14 uur 15. Virtueel roos. Krijgen we een Belgische roze trui in deze Giro? Mauri Vansevenant is de best geplaatste renner in de kopgroep. Hij staat op slecht 43 seconden van Mathieu van der Poel. . Virtueel roos Krijgen we een Belgische roze trui in deze Giro? Mauri Vansevenant is de best geplaatste renner in de kopgroep. Hij staat op slecht 43 seconden van Mathieu van der Poel.