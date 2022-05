LIVE: Mauri Vansevenant doet gooi naar roze trui op de Etna

Juan Pedro Lopez is de eerste die de aanval inzet. Slecht nieuws voor Mauri Vansevenant want de Spanjaard staat op nauwelijks 30 seconden.

16 uur 15. Lopez gaat voor de roze trui. Juan Pedro Lopez is de eerste die de aanval inzet. Slecht nieuws voor Mauri Vansevenant want de Spanjaard staat op nauwelijks 30 seconden. .

16 uur 08. Oldani, eigenlijk een sprinter, pikt nog wat publiciteit mee. Of probeert hij zijn ex-ploegmaat Juan Pedro Lopez in een zetel te zetten? De twee kennen elkaar van hun periode bij EOLO-Kometa, de ploeg van Alberto Contador. .

clock 16:00

16 uur . Toch ook maar opletten met Gijs Leemreize straks. De Nederlander is een klimtalent van Jumbo-Visma. Leuk weetje: toen Leemreize nog een klein ventje was, was Robert Gesink soms zijn babysitter. De vriendin van Gesink is namelijk de tante van Leemreize. Beide renners wonen ook bij elkaar in de buurt. .