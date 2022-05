LIVE: Krijgen we een Belgische ritzege op de Etna? Mauri Vansevenant glipt mee in vlucht van de dag

13 uur 08. Mauri Vansevenant zit mee in de vlucht van de dag.

12 uur 57. Aanval Van der Poel! De grote namen roeren zich: roze trui Van der Poel trekt zelfs in de aanval. Girmay gaat er achter aan. .

12 uur 56. Ondertussen ontsnapt er een groepje met onder meer Mauri Vansevenant. Nog 158 km maar het is nu al volop koers! .

clock 12:54

12 uur 54. Hectiek in de openingsfase van deze etappe. We krijgen plots een beeld van een motor die tegen het wegdek ligt in het midden van het peloton. Onder meer Roger Kluge werd opgehouden. .