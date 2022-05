Kämna wint op Etna, Lopez pakt roze, Vansevenant ziet roze droom stranden, Moniquet knap 4e

De vluchters van de dag hebben de eerste bergrit in de Giro - op de mythische Etna - naar hun hand gezet. Mauri Vansevenant mikte op het roze, maar kraakte in de slotkilometers. De Duitser Lennard Kämna (BORA-Hansgrohe) klopte de Spanjaard Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) in een spurtje met zijn tweeën. Lopez lost Mathieu van der Poel af als leider. Sylvain Moniquet werd 4e, Vansevenant 5e.