LIVE: Giro-peloton op weg naar massasprint in saaie etappe

clock 17:06 17 uur 06. Bais en Rivi zijn gegrepen na een vlucht van 173 km.

clock 17:04 17 uur 04. Nog 30 km. Onder de boog van de 30 km rijden Bais en Rivi nog 20" voor het peloton uit. Hun onderneming is zo goed als afgelopen.

clock 16:58 16 uur 58.

clock 16:56 16 uur 56. Cavendish gaat vandaag op zoek naar zijn 53e ritzege in een grote ronde. Dan komen de 57 stuks van Mario Cipollini stilaan in zicht. Eddy Merckx (64) blijft sowieso buiten schot.

clock 16:47 16 uur 47. Tagliani laat los, Bais bijt zich vast in het wiel van Rivi. De twee overblijvers sluipen weer wat verder weg.

clock 16:45 16 uur 45. Demarrage van Rivi. Met de hete adem van het peloton in de nek trekt Samuele Rivi nog eens door. Hij wil toch iets overhouden aan de ontsnapping en gokt op de prijs voor de strijdlust.

clock 16:41 30". Bais, Tagliani en Rivi hebben nog amper een halve minuut over. Er zijn 45 km te rijden.

clock 16:36 16 uur 36. Roze trui Van der Poel is meestal in de staart van het peloton te vinden. Zet hij zich straks in de trein voor Jakub Mareczko, of is hij sterk genoeg om zelf te sprinten?

clock 16:32 16 uur 32. Zo. We hebben weer wat opwinding gehad. Over 40 km krijgen we een bescheiden klimmetje dat meetelt voor de blauwe trui. Misschien gebeurt daar nog wel iets.

clock 16:31 16 uur 31. Het peloton hecht geen belang aan de tussensprint in Badacsony.

clock 16:29 Badacsony. Bais trekt voor Tagliani, die deze keer meer moeite heeft om Rivi af te houden. De man van EOLO-Kometa blijft met lege handen achter.

clock 16:27 16 uur 27. Ondertussen zijn we bijna bij de tweede tussensprint aanbeland. Gokken ze bij Drone Hopper opnieuw op Tagliani? En is Rivi deze keer wakker?

clock 16:23 39 km/h. Voor een vlakke rit valt de gemiddelde snelheid tegen. Er zit natuurlijk nog een zware Giro aan te komen.

clock 16:19 16 uur 19. Naast Cavendish en Ewan is Démare wellicht de grootste kanshebber op de ritzege. Achter die drie staan Nizzolo, die vorig jaar eindelijk een Giro-etappe wist te winnen, Gaviria, Mareczko en Girmay.

clock 16:16 Renaat Schotte is er al, voor de renners resten er nog een dikke 60 km.

clock 16:11 1'35". De ploegen van de rappe mannen brengen het peloton snel dichterbij.

clock 16:10 De ploegen van de sprinters mennen het peloton.

clock 16:04 16 uur 04. Zowel Démare als Cavendish wonnen in hun laatste Giro het puntenklassement. Démare deed dat in 2020 met vier ritoverwinningen. Cavendish pakte zelfs vijf dagzeges, maar daarvoor moeten we wel al terug naar 2013. Ewan haalde nog nooit het einde in vier deelnames aan de Giro.

clock 16:01 2'25". Bais, Tagliani en Rivi worden aan de leiband gehouden. Wanneer het peloton de tijd gekomen acht, is dat gat zo gedicht.