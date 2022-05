LIVE: Wint Hindley als eerste Australiër ooit de Giro of stort hij alsnog in in de slottijdrit?

Voorlopig komt er niemand aan de finishtijd van Van den Berg, maar Michael Hepburn is wel goed op weg. Op het tussenpunt is hij maar liefst 49" sneller dan de Nederlander.

Edoardo Affini is er klaar voor. De sympathieke Italiaan heeft indruk gemaakt in deze Giro. Zet hij de kers op de taart vandaag?

Tobias Ludvigsson is van start gegaan. De Zweed is ook een kanshebber op een mooie notering. We kijken verder uit naar de start van Edoardo Affini binnen 5 minuten. Niet veel later begint ook Jos Van Emden aan zijn tijdrit.

Démare is binnengekomen. Hij kan terugblikken op een erg succesvolle Giro. Drie etappezeges en de puntentrui is de buit.

Is Lawson Craddock de man die voor de eerste toptijd gaat zorgen? Hij gaat van start in de mooie Amerikaanse kampioenentrui en ziet er gemotiveerd uit.

Het vochtige asfalt zorgt bij veel renners voor voorzichtigheid in de afdaling. We wachten nog op een echte toptijd.

14 uur 19. Pieter Serry, die als tweede van start is gegaan, haalt Roger Kluge in. Hij zal dus straks de eerste tijd laten optekenen. We zullen nog veel renners elkaar zien inhalen, want voor we aan de top 10 van het klassement beginnen gaan de renners om de minuut van start. .