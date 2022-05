LIVE: Wint Hindley als eerste Australiër ooit de Giro? Cort Nielsen zorgt voor richttijd

Schmid, de jonge Zwitser van Quick-Step - Alpha Vinyl, duikt nipt onder de tijd van Cort Nielsen. Vermoedelijk kan hij niet lang genieten van die eerste tijd, want stoomtrein Sobrero is in aantocht.

15 uur 37. Mauro Schmid. Schmid, de jonge Zwitser van Quick-Step - Alpha Vinyl, duikt nipt onder de tijd van Cort Nielsen. Vermoedelijk kan hij niet lang genieten van die eerste tijd, want stoomtrein Sobrero is in aantocht. .

Sobrero is al voorbij Aleotti, die een minuut voor hem is gestart. De Italiaanse kampioen maakt vaart.

15 uur 27. Sobrero is al voorbij Aleotti, die een minuut voor hem is gestart. De Italiaanse kampioen maakt vaart. Binnen enkele minuten gaat ook Van der Poel van start. .

Ook Jos van Emden komt te kort. Jumbo-Visma zal vandaag geen derde ritwinst in de wacht slepen. Of het moest zijn dat Foss straks nog weet te verrassen.

15 uur 22. Ook Jos van Emden komt te kort. Jumbo-Visma zal vandaag geen derde ritwinst in de wacht slepen. Of het moest zijn dat Foss straks nog weet te verrassen. .

Matteo Sobrero, de Italiaanse kampioen tijdrijden, is aan zijn opdracht begonnen. In de eerste tijdrit van deze Giro werd hij vierde. Kan hij nog beter doen?

15 uur 20. Matteo Sobrero, de Italiaanse kampioen tijdrijden, is aan zijn opdracht begonnen. In de eerste tijdrit van deze Giro werd hij vierde. Kan hij nog beter doen? .

15 uur 16. Cort Nielsen in de hotseat. Nieuwe toptijd: Magnus Cort Nielsen is voorlopig de snelste. Hij knabbelt 6 seconden van de tijd van Hepburn af. Affini heeft een beter tweede deel gereden, maar strandt op 12 seconden van Cort Nielsen. .

Zelf gaf hij al aan dat er niet meer veel in de tank zit, maar we zijn toch benieuwd naar de tijdrit van De Gendt. Als hij een 'De Gendt'-dag heeft kan hij ver komen.

15 uur 14. Thomas De Gendt. Zelf gaf hij al aan dat er niet meer veel in de tank zit, maar we zijn toch benieuwd naar de tijdrit van De Gendt. Als hij een 'De Gendt'-dag heeft kan hij ver komen. .

Affini gaat er wel vol voor. Hij neemt risico's in de afdaling en maakt zelfs even een klein slippertje. Benieuwd waar hij strandt.

15 uur 11. Affini gaat er wel vol voor. Hij neemt risico's in de afdaling en maakt zelfs even een klein slippertje. Benieuwd waar hij strandt. .

15 uur 08. Cort Nielsen is sterk. Daar is Magnus Cort Nielsen. De Deense alleskunner scherpt de tussentijd van Hepburn aan met 6 seconden. .

clock 15:01

15 uur 01. Interessant half uurtje. In het komende half uur verwachten we een aantal interessante ontwikkelingen. Eerst en vooral kijken we uit naar de finish van Affini en Van Emden. Daarnaast is het binnen een kwartiertje ook de beurt aan De Gendt om van start te gaan. Enkele minuten later volgt Sobrero en om 15.31 uur is het tijd voor Van der Poel. .