LIVE: Kopgroep (met Vansevenant) op eerste van drie zware cols, Bahrein leidt peloton

De la Cruz geeft op. David De la Cruz is uit de wedstrijd gestapt. Nibali is zo een belangrijke knecht kwijt. . 14 uur 25.

14 uur 25. We zijn begonnen aan het steilere gedeelte van de klim. Het zijn twee zware jongens die het kopwerk verrichten. Ballerini vooraan en Sütterlin in het peloton. .

14 uur 15. Ballerini cijfert zich, net als gisteren, weg in dienst van zijn ploegmaat. Hij bepaalt het tempo voor Mauri Vansevenant. Op deze manier zet Ballerini natuurlijk ook de anderen in een zetel. Hoe lang kan de Italiaan dit volhouden? .

5'30". Het eerste deel van de San Pellegrino is bijna achter de rug. De voorsprong is 5'30". Binnen een tweetal kilometer begint het heel wat steiler te worden. De laatste 6 kilometer van de klim stijgt gemiddeld 9%. . 14 uur 06.

14 uur 01. Breekt het vroeg open? Mikel Landa zou er straks wel eens vroeg aan kunnen beginnen. Hij staat 1'05" achter Carapaz en moet dus iets ondernemen als hij de eindzege nog wil grijpen. Bovendien staat zijn eerste belager voor het podium al meer dan 4' achter hem. Een alles-of-nietspoging behoort dus tot de mogelijkheden. Of zijn we nu te optimistisch? .

13 uur 59. Vansevenant is gretig. In de kopgroep werken ze goed samen. Vansevenant neemt telkens gretig over. In die mate zelfs dat ploegmaat Ballerini hem lijkt te zeggen dat hij zich wat meer moet sparen. .