LIVE: D-Day voor de klassementsmannen in de Giro: Wie heeft er nog een slotoffensief in huis?

13 uur 03. De groep met Carapaz heeft de kloof met de tegenaanvallers gedicht. Ze volgen op slechts 10 seconden van de kopgroep. Vooraan herkennen we weer veel volk van de lage landen. Moniquet en Vansevenant vertegenwoordigen België, Nederland heeft Leemreize, Oomen, Van der Poel en Arensman mee. .

13 uur 01. Weinig overzicht. Er zijn verschillende gaatjes gevallen dankzij alle aanvalspogingen. We zien een kopgroep van een vijftiental renners. Daarachter proberen nog renners aan te sluiten. De groep der favorieten volgt daar nog achter. De verschillen zijn nog beperkt. .

13 uur . We hebben er vertrouwen in. Ik denk dat Hindley de betere klimmer is. . Jean-Pierre Heynderickx (Bora).