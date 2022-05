Vanhoucke begint als eerste aan Giro-tijdrit, Van der Poel sluit de rij om 16.55 uur

clock 21:12

21 uur 12. Vanhoucke bijt de spits af. Door zijn val in de openingsrit draagt Harm Vanhoucke voorlopig de rode lantaarn in de Giro. Daarom mag hij in de tijdrit de spits afbijten. De Lotto-klimmer zal om 14 uur als 1e van het startpodium rollen. Mauri Vansevenant begint als laatste Belg aan zijn opdracht tegen de klok: om 16.39 uur. Opvallend: tussen 14.37 uur en 14.41 uur gaan 5 Belgen op een rij van start: Otto Vergaerde, Senne Leysen, Dries De Bondt, Sylvain Moniquet en Thomas De Gendt. .