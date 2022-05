LIVE Giro: Technische tijdrit met slothelling: "Op het lijf geschreven van Van der Poel"

clock 14:57 14 uur 57. We walsen naar een volgende landgenoot: Lawrence Naesen, gisteren verrassend aanvaller op het slotbergje. Na hem start Jonathan Castroviejo, voormalig Spaans kampioen. Kan hij de snelste tijd klokken? . We walsen naar een volgende landgenoot: Lawrence Naesen, gisteren verrassend aanvaller op het slotbergje. Na hem start Jonathan Castroviejo, voormalig Spaans kampioen. Kan hij de snelste tijd klokken?

clock 14:54 14 uur 54. Giro Italië bemint Mathieu van der Poel (of toch tot oud ketchupfilmpje opduikt)

clock 14:53 14 uur 53. Thomas De Gendt heeft geen snipperdag genomen. Integendeel: hij is slechts 6" langzamer dan Alex Dowsett. Hij maakte op de klim 7 seconden goed tegenover de Britse leider. . Thomas De Gendt heeft geen snipperdag genomen. Integendeel: hij is slechts 6" langzamer dan Alex Dowsett. Hij maakte op de klim 7 seconden goed tegenover de Britse leider.

clock 14:51 14 uur 51. Een val op dag 1 van een grote ronde is vervelend, maar er volgen nog voldoende kansen om iets recht te zetten. . Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal). Een val op dag 1 van een grote ronde is vervelend, maar er volgen nog voldoende kansen om iets recht te zetten. Harm Vanhoucke (Lotto-Soudal)

clock 14:45 14 uur 45. De thermale baden van Boedapest worden overspoeld door badgasten, aan de finish zien we vooral sprinters en loodsen. Mark Cavendish en co worden morgen in de watten gelegd richting het Balatonmeer. . De thermale baden van Boedapest worden overspoeld door badgasten, aan de finish zien we vooral sprinters en loodsen. Mark Cavendish en co worden morgen in de watten gelegd richting het Balatonmeer.

clock 14:43 14 uur 43. Na de Belgische golf krijgen we nu een Nederlandse lawine. Jos van Emden schrapt zichzelf als kanshebber, maar kan zo meteen wel richtpunten uittekenen voor Tom Dumoulin en Tobias Foss. Eventjes voor 15 u mag ploegmakker Edoardo Affini dat eveneens doen. . Na de Belgische golf krijgen we nu een Nederlandse lawine. Jos van Emden schrapt zichzelf als kanshebber, maar kan zo meteen wel richtpunten uittekenen voor Tom Dumoulin en Tobias Foss. Eventjes voor 15 u mag ploegmakker Edoardo Affini dat eveneens doen.

clock 14:39 Deze tweet uit het verleden gaat viraal. Mathieu van der Poel die zijn bord pasta belegt met ketchup: Italianen gruwelen ervan. . 14 uur 39. Deze tweet uit het verleden gaat viraal. Mathieu van der Poel die zijn bord pasta belegt met ketchup: Italianen gruwelen ervan.

clock 14:35 14 uur 35. Op het startpodium staan enkele Rode Duivels klaar: Vergaerde, Leysen, De Bondt, Moniquet en De Gendt vertrekken meteen na elkaar. Het is ook de perfecte kans om Leysen te complimenteren na zijn werkuren van gisteren. De zoon van ploegleider Bart Leysen reed driekwart van de rit op kop, kopman Van der Poel rondde af in stijl. . Op het startpodium staan enkele Rode Duivels klaar: Vergaerde, Leysen, De Bondt, Moniquet en De Gendt vertrekken meteen na elkaar. Het is ook de perfecte kans om Leysen te complimenteren na zijn werkuren van gisteren. De zoon van ploegleider Bart Leysen reed driekwart van de rit op kop, kopman Van der Poel rondde af in stijl.

clock 14:33 Spelen met de honderdsten. Alex Dowsett blijft op 1, maar de verschillen zijn piepklein. Ploegmakker Alessandro De Marchi strandde op 5 honderdsten, Lawson Craddock op 17 honderdsten. . 14 uur 33. time point Spelen met de honderdsten Alex Dowsett blijft op 1, maar de verschillen zijn piepklein. Ploegmakker Alessandro De Marchi strandde op 5 honderdsten, Lawson Craddock op 17 honderdsten.

clock 14:31 14 uur 31. Je vindt je ritme moeilijk op dit technisch parcours. Het is voortdurend hollen en stilstaan. . Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe). Je vindt je ritme moeilijk op dit technisch parcours. Het is voortdurend hollen en stilstaan. Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe)

clock 14:30 14 uur 30. De oudjes van Israel-Premier Tech doen het voorlopig prima: ze bevolken de top 3 met Dowsett, De Marchi en Brändle. . De oudjes van Israel-Premier Tech doen het voorlopig prima: ze bevolken de top 3 met Dowsett, De Marchi en Brändle.

clock 14:23 14 uur 23. Boedapest wordt vandaag extra in de schijnwerpers geplaatst. Van Pest gaat het naar Boeda, het oudere stadsgedeelte op de westelijke oever van de Donau. De passages langs het Hongaarse parlement en de doortocht op de Margarethabrug zullen extra aandacht krijgen van de regie. . Boedapest wordt vandaag extra in de schijnwerpers geplaatst. Van Pest gaat het naar Boeda, het oudere stadsgedeelte op de westelijke oever van de Donau. De passages langs het Hongaarse parlement en de doortocht op de Margarethabrug zullen extra aandacht krijgen van de regie.

clock 14:22 14 uur 22. Barnabas Peak pleziert het thuispubliek met een puike 3e chrono, het komende kwartier letten we op Matthias Brändle en Lawson Craddock. . Barnabas Peak pleziert het thuispubliek met een puike 3e chrono, het komende kwartier letten we op Matthias Brändle en Lawson Craddock.

clock 14:17 Dowsett op 1. Harm Vanhoucke kon zich de moeite besparen om richting de hot seat te snellen. De logica wordt gerespecteerd: voormalig uurrecordhouder Alex Dowsett is de snelste in 12'23". . 14 uur 17. time point Dowsett op 1 Harm Vanhoucke kon zich de moeite besparen om richting de hot seat te snellen. De logica wordt gerespecteerd: voormalig uurrecordhouder Alex Dowsett is de snelste in 12'23".

clock 14:17 De onfortuinlijke Jan Tratnik kan niet steunen op zijn rechterhand. Zijn Giro zou wel eens heel snel kunnen eindigen. . 14 uur 17. De onfortuinlijke Jan Tratnik kan niet steunen op zijn rechterhand. Zijn Giro zou wel eens heel snel kunnen eindigen.

clock 14:12 14 uur 12. Met een ingepakte linkerknie is Harm Vanhoucke de eerste finisher. Hij kwijt zich van zijn taak in 12'48", goed voor een gemiddelde van 43 km/u. . Met een ingepakte linkerknie is Harm Vanhoucke de eerste finisher. Hij kwijt zich van zijn taak in 12'48", goed voor een gemiddelde van 43 km/u.

clock 14:11 14 uur 11. Voorlopig is het nog kurkdroog in Boedapest, maar er is dus een (kleine) kans op een regenbui. Wat ons betreft hoeft dat niet, want regen op een stadscircuit kan extra verraderlijk zijn met de onvermijdelijke olieplekken op het wegdek. . Voorlopig is het nog kurkdroog in Boedapest, maar er is dus een (kleine) kans op een regenbui. Wat ons betreft hoeft dat niet, want regen op een stadscircuit kan extra verraderlijk zijn met de onvermijdelijke olieplekken op het wegdek.

clock 14:10 14 uur 10. De belangstelling in Boedapest is hartverwarmend. Het applaus voor Barnabas Peak, kind van de stad, is dat nog meer. De Hongaar van Intermarché-Wanty-Gobert zal met kippenvel rondrijden en moet morgen een sleutelrol spelen in het treintje van Biniam Girmay. . De belangstelling in Boedapest is hartverwarmend. Het applaus voor Barnabas Peak, kind van de stad, is dat nog meer. De Hongaar van Intermarché-Wanty-Gobert zal met kippenvel rondrijden en moet morgen een sleutelrol spelen in het treintje van Biniam Girmay.

clock 14:08 14 uur 08. Een Grande Partenza all'estero is een logistieke nachtmerrie voor wielerploegen, maar de tijdritfietsen kunnen nog een tijdje in de bussen blijven staan. Pas op de slotdag van deze Giro, op zondag 29 mei, moeten de vehikels weer vanonder het stof worden gehaald. Dan ronden we de Giro af met een tijdrit in Verona van 17,4 km met de Torricelle-klim. . Een Grande Partenza all'estero is een logistieke nachtmerrie voor wielerploegen, maar de tijdritfietsen kunnen nog een tijdje in de bussen blijven staan. Pas op de slotdag van deze Giro, op zondag 29 mei, moeten de vehikels weer vanonder het stof worden gehaald. Dan ronden we de Giro af met een tijdrit in Verona van 17,4 km met de Torricelle-klim.