LIVE Giro: Kämna klokt de snelste tijd, stilaan tijd voor de favorieten

clock 16:06 16 uur 06. Aan de top 10 is al een poosje niets meer veranderd. Om 16.15 u beginnen we aan de stapel die gisteren op 4 seconden van Van der Poel geëindigd is. . Aan de top 10 is al een poosje niets meer veranderd. Om 16.15 u beginnen we aan de stapel die gisteren op 4 seconden van Van der Poel geëindigd is.

clock 16:04 De slotklim verkennen? Dat kan hier. . 16 uur 04. De slotklim verkennen? Dat kan hier.

clock 16:02 16 uur 02. Alpecin-Fenix neemt geen risico's met de gevallen Tobias Bayer. Met een pijnlijke pols wordt hij richting het ziekenhuis gebracht voor een check-up. . Alpecin-Fenix neemt geen risico's met de gevallen Tobias Bayer. Met een pijnlijke pols wordt hij richting het ziekenhuis gebracht voor een check-up.

clock 16:00 16 uur . Het is 16 u. Lennard Kämna is de verrassende man in de hot seat, om 16.55 u gaat de leider van start. Het volgende gerechtje wordt geserveerd door de luitenanten: Arensman, Hamilton, Hirt, Sivakov en Poels. . Het is 16 u. Lennard Kämna is de verrassende man in de hot seat, om 16.55 u gaat de leider van start. Het volgende gerechtje wordt geserveerd door de luitenanten: Arensman, Hamilton, Hirt, Sivakov en Poels.

clock 15:53 15 uur 53. Het is echt technisch, er zijn weinig lange rechte stukken en we sluiten af met een bergje: dit zou Mathieu van der Poel moeten liggen. . Christoph Roodhooft (ploegleider Alpecin-Fenix). Het is echt technisch, er zijn weinig lange rechte stukken en we sluiten af met een bergje: dit zou Mathieu van der Poel moeten liggen. Christoph Roodhooft (ploegleider Alpecin-Fenix)

clock 15:53 15 uur 53. Christoph Roodhooft: "De beste Van der Poel? Dat denk ik niet en dat is ook niet de bedoeling". Christoph Roodhooft: "De beste Van der Poel? Dat denk ik niet en dat is ook niet de bedoeling"

clock 15:50 15 uur 50. Het academisch kwartiertje van de sprinters is bijna voorbij: na Démare zien we nu Ewan en strakjes nog Nizzolo. Zij moeten hun benen zoveel mogelijk sparen voor de zondagsdienst van morgen. . Het academisch kwartiertje van de sprinters is bijna voorbij: na Démare zien we nu Ewan en strakjes nog Nizzolo. Zij moeten hun benen zoveel mogelijk sparen voor de zondagsdienst van morgen.

clock 15:48 15 uur 48. De top 10 aan de finish: Kämna, Affini, Doull, Van Emden, Castroviejo, Dowsett, De Marchi, Craddock, Barta en Hepburn. . De top 10 aan de finish: Kämna, Affini, Doull, Van Emden, Castroviejo, Dowsett, De Marchi, Craddock, Barta en Hepburn.

clock 15:44 15 uur 44. Zo meteen snijden we het laatste blad aan met onder meer Thymen Arensman. De Nederlander heeft in de Vuelta al meermaals bewezen dat hij een oerdegelijke tijdrit uit zijn benen kan schudden, al is zo'n technische omloop niet meteen spek voor zijn bek. . Zo meteen snijden we het laatste blad aan met onder meer Thymen Arensman. De Nederlander heeft in de Vuelta al meermaals bewezen dat hij een oerdegelijke tijdrit uit zijn benen kan schudden, al is zo'n technische omloop niet meteen spek voor zijn bek.

clock 15:41 15 uur 41. Even paniek in de volgwagen van Alpecin-Fenix: Tobias Bayer rijdt in de dranghekken en moet bij zijn positieven komen. De Oostenrijker hervat niet veel later zijn tijdrit. . Even paniek in de volgwagen van Alpecin-Fenix: Tobias Bayer rijdt in de dranghekken en moet bij zijn positieven komen. De Oostenrijker hervat niet veel later zijn tijdrit.

clock 15:38 Kämna op 1. Lennard Kämna deed gisteren al een gooi naar de ritzege en ook vandaag laat hij zich opmerken. Hij is 5" sneller dan Edoardo Affini aan de voet en valt niet stil: de Duitser wipt naar de troon in 12'07". Toch "una sorpresa" van de Bora-klant. . 15 uur 38. time point Kämna op 1 Lennard Kämna deed gisteren al een gooi naar de ritzege en ook vandaag laat hij zich opmerken. Hij is 5" sneller dan Edoardo Affini aan de voet en valt niet stil: de Duitser wipt naar de troon in 12'07". Toch "una sorpresa" van de Bora-klant.

clock 15:35 15 uur 35. Een blik op de volgende namen op het startpodium: David De la Cruz en Caleb Ewan. De Spanjaard verloor van de klassementsmannen (of mogen we hem zo niet klasseren?) de meeste seconden, Ewan verloor vooral veel vel op de Hongaarse wegen. Hij moet vandaag een dagje overleven en moet hopen dat hij morgen voldoende opgelapt is voor de eerste sprinterskans. . Een blik op de volgende namen op het startpodium: David De la Cruz en Caleb Ewan. De Spanjaard verloor van de klassementsmannen (of mogen we hem zo niet klasseren?) de meeste seconden, Ewan verloor vooral veel vel op de Hongaarse wegen. Hij moet vandaag een dagje overleven en moet hopen dat hij morgen voldoende opgelapt is voor de eerste sprinterskans.

clock 15:34 15 uur 34. Will Barta is niet de stuntman voor deze film: hij eindigt 15 seconden boven Edoardo Affini. . Will Barta is niet de stuntman voor deze film: hij eindigt 15 seconden boven Edoardo Affini.

clock 15:31 15 uur 31. De beste Belg aan de finish? Thomas De Gendt, 15e op 19". . De beste Belg aan de finish? Thomas De Gendt, 15e op 19".

clock 15:31 15 uur 31. Het is veel draaien en keren en dat is niet meteen iets voor Tom Dumoulin. Ik zou hem dus niet bovenaan zetten. . Jos van Emden (Jumbo-Visma). Het is veel draaien en keren en dat is niet meteen iets voor Tom Dumoulin. Ik zou hem dus niet bovenaan zetten. Jos van Emden (Jumbo-Visma)

clock 15:29 15 uur 29. Edoardo Affini, de snelste in 12'10".

clock 15:28 15 uur 28. Bij afwezigheid van Filippo Ganna schenkt Edoardo Affini de Italianen voorlopig dus hoop, maar het is Matteo Sobrero die straks met de driekleur mag pronken. De Italiaan van BikeExchange finishte gisteren in het elitegroepje en mag nog zachtjes dromen van de maglia rosa. . Bij afwezigheid van Filippo Ganna schenkt Edoardo Affini de Italianen voorlopig dus hoop, maar het is Matteo Sobrero die straks met de driekleur mag pronken. De Italiaan van BikeExchange finishte gisteren in het elitegroepje en mag nog zachtjes dromen van de maglia rosa.

clock 15:26 15 uur 26. Starttijden (klassements)favorieten. 16.01 uur Thymen Arensman (Ned) 16.17 uur Miguel Angel Lopez (Col) 16.20 uur Hugh Carthy (GBr) 16.23 uur Tobias Foss (Noo) 16.26 uur Richie Porte (Aus) 16.30 uur Alejandro Valverde (Spa) 16.31 uur Tom Dumoulin (Ned) 16.32 uur Simon Yates (GBr) 16.33 uur Mikel Landa (Spa) 16.34 uur Romain Bardet (Fra) 16.35 uur Vincenzo Nibali (Ita) 16.50 uur Richard Carapaz (Ecu) 16.51 uur Wilco Kelderman (Ned) 16.52 uur Magnus Cort (Den) 16.53 uur Pello Bilbao (Spa) 16.54 uur Biniam Girmay (Eri) 16.55 uur Mathieu van der Poel (Ned) . Starttijden (klassements)favorieten 16.01 uur Thymen Arensman (Ned) 16.17 uur Miguel Angel Lopez (Col) 16.20 uur Hugh Carthy (GBr) 16.23 uur Tobias Foss (Noo) 16.26 uur Richie Porte (Aus) 16.30 uur Alejandro Valverde (Spa) 16.31 uur Tom Dumoulin (Ned) 16.32 uur Simon Yates (GBr) 16.33 uur Mikel Landa (Spa) 16.34 uur Romain Bardet (Fra) 16.35 uur Vincenzo Nibali (Ita)

16.50 uur Richard Carapaz (Ecu) 16.51 uur Wilco Kelderman (Ned) 16.52 uur Magnus Cort (Den) 16.53 uur Pello Bilbao (Spa) 16.54 uur Biniam Girmay (Eri) 16.55 uur Mathieu van der Poel (Ned)



clock 15:21 15 uur 21. De volgende klant die we een volglamp geven: Will Barta. In de Vuelta van 2020 reed hij een uitmuntende tijdrit in Mirador de Ezaro, maar Primoz Roglic verpestte nog zijn dagje. . De volgende klant die we een volglamp geven: Will Barta. In de Vuelta van 2020 reed hij een uitmuntende tijdrit in Mirador de Ezaro, maar Primoz Roglic verpestte nog zijn dagje.