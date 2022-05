Sloveens uitje op het menu in de Giro: grijpen avonturiers hun kans in laatste heuvelrit?

08 uur 32. Open kaart of mikken op morgen? Spanning troef in de Giro. Met Richard Carapaz, Jai Hindley en Mikel Landa staan de drie kandidaten op eindwinst zelfs op drie dagen van het einde nog binnen een dikke minuut van elkaar. Durft een van hen vandaag open kaart spelen of richten ze hun pijlen op de loodzware bergetappe van morgen? .

08 uur 19. Sloveens uitje. In de 19e etappe van deze Giro staat er een heuvelrit tussen Marano Lagunare en Santuario di Castelmonte op het menu. Op papier lijkt deze rit de laatste kans voor avonturiers, maar ook voor klassementsrenners met goede benen biedt deze etappe opties om tijd te nemen op de concurrenten. Na de start in Marano Lagunare is het geen meter vlak meer. De eerste officiële beklimming van de dag, de Villanova Grotte (3,5 km aan 8,7%) duikt op na een dikke 60 km. Tijd om te herstellen is er niet want na een korte afdaling volgt meteen de Passo di Tanamea (8,9 km aan 5,5%). Daarna verlaat het Giro-peloton het Italiaans grondgebied en maakt het een uitje naar Slovenië. De finale begint pas echt op de klim naar Kolovrat (10,3 km aan 9,2%, met stijgingspercentages tot 15%). Hierna dalen de renners opnieuw af naar Italië om de slotklim, de Santuario di Castelmonte (7,1 km aan 7,8%), aan te vatten. Het verschil zou wel eens gemaakt kunnen worden in de laatste twee kilometers, met stijgingspercentages die niet onder de 10% blijven. Kraakt Carapaz, Hindley of Landa daar? .