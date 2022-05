LIVE: Twaalf vluchters (met Theuns) krijgen veel voorsprong, Bora neemt het over in het peloton

clock 14:06 Bouwman op zijn dooie gemakje. We zijn boven op de eerste col van de dag. Niemand legt Bouwman iets in de weg in de strijd om de bergpunten. . 14 uur 06. mountain Bouwman op zijn dooie gemakje We zijn boven op de eerste col van de dag. Niemand legt Bouwman iets in de weg in de strijd om de bergpunten.

clock 14:00 14 uur . Affini leidt de dans op de Villanova Grotte. De Italiaan van Jumbo-Visma maakt indruk de laatste dagen. Clément Davy krijgt het nu al moeilijk. . Affini leidt de dans op de Villanova Grotte. De Italiaan van Jumbo-Visma maakt indruk de laatste dagen. Clément Davy krijgt het nu al moeilijk.

clock 13:55 13 uur 55. Wat is Bora van plan? Bora houdt het tempo in het peloton hoog. Willen ze toch nog gaan voor ritwinst en de bijbehorende bonificatieseconden met Jai Hindley? Dan zijn ze er alleszins vrij laat aan begonnen. De voorsprong is nu nog 9'33". . Wat is Bora van plan? Bora houdt het tempo in het peloton hoog. Willen ze toch nog gaan voor ritwinst en de bijbehorende bonificatieseconden met Jai Hindley? Dan zijn ze er alleszins vrij laat aan begonnen. De voorsprong is nu nog 9'33".

clock 13:53 13 uur 53. We zijn toe aan de eerste klim van de dag. De Villanova Grotte (3e categorie) is een opwarmertje voor wat nog komen moet. Bouwman zal hier ongetwijfeld beginnen aan zijn puntenverzameling. . We zijn toe aan de eerste klim van de dag. De Villanova Grotte (3e categorie) is een opwarmertje voor wat nog komen moet. Bouwman zal hier ongetwijfeld beginnen aan zijn puntenverzameling.

clock 13:47 Familiegeluk bij de De Marchi's. 13 uur 47. Familiegeluk bij de De Marchi's.

clock 13:44 13 uur 44. Vluchters vormen geen gevaar voor het klassement. Over het klassement hoeven Carapaz en co zich voorlopig geen zorgen te maken. De best geplaatste renner in de kopgroep is Koen Bouwman. Hij staat op meer dan een uur van de roze trui. . Vluchters vormen geen gevaar voor het klassement Over het klassement hoeven Carapaz en co zich voorlopig geen zorgen te maken. De best geplaatste renner in de kopgroep is Koen Bouwman. Hij staat op meer dan een uur van de roze trui.

clock 13:42 13 uur 42. De Marchi stopt even bij zijn familie. Mooi beeld. Alessandro De Marchi neemt een beetje voorsprong op het peloton om te kunnen stoppen langs de kant van de weg. Daar neemt hij de tijd om zijn familie te begroeten. . De Marchi stopt even bij zijn familie Mooi beeld. Alessandro De Marchi neemt een beetje voorsprong op het peloton om te kunnen stoppen langs de kant van de weg. Daar neemt hij de tijd om zijn familie te begroeten.

clock 13:36 13 uur 36.

clock 13:29 Gaviria voor de statistieken. In het eerste tussensprintje van de dag pakt Gaviria de volle buit, voor Ballerini en Theuns. De Colombiaan telt wel nog steeds een grote achterstand op Démare en Cavendish in het puntenklassement. . 13 uur 29. sprint point Gaviria voor de statistieken In het eerste tussensprintje van de dag pakt Gaviria de volle buit, voor Ballerini en Theuns. De Colombiaan telt wel nog steeds een grote achterstand op Démare en Cavendish in het puntenklassement.

clock 13:25 13 uur 25. Mannen van Hindley nemen het over in het peloton. 11 minuten is de voorsprong van de kopgroep op het peloton. Het sein voor Bora-Hansgrohe om het commando over te nemen en het tempo de hoogte in te jagen. Benieuwd wat Hindley van plan is vandaag. . Mannen van Hindley nemen het over in het peloton 11 minuten is de voorsprong van de kopgroep op het peloton. Het sein voor Bora-Hansgrohe om het commando over te nemen en het tempo de hoogte in te jagen. Benieuwd wat Hindley van plan is vandaag.

clock 13:23 13 uur 23.

clock 13:15 13 uur 15. Bouwman favoriet voor ritzege? Voorlopig lijkt het peloton helemaal niet geïnteresseerd in de etappezege. Het zou dus wel eens tussen de vluchters kunnen gaan. Gezien het klimwerk kijken we dan vooral naar bergkoning Bouwman. Zijn voornaamste concurrenten lijken op papier Valter, Bayer, Schmid en Cort Nielsen te zijn. . Bouwman favoriet voor ritzege? Voorlopig lijkt het peloton helemaal niet geïnteresseerd in de etappezege. Het zou dus wel eens tussen de vluchters kunnen gaan. Gezien het klimwerk kijken we dan vooral naar bergkoning Bouwman. Zijn voornaamste concurrenten lijken op papier Valter, Bayer, Schmid en Cort Nielsen te zijn.

clock 13:12 13 uur 12. Ik heb heel de dag Engels gepraat tegen Affini gisteren, pas achteraf kwam ik erachter dat hij goed Nederlands spreekt. Dries De Bondt. Ik heb heel de dag Engels gepraat tegen Affini gisteren, pas achteraf kwam ik erachter dat hij goed Nederlands spreekt. Dries De Bondt

clock 13:05 13 uur 05. De koers ligt in een voorlopige plooi. Het koersscenario lijkt voor even vast te liggen. De kopgroep van 12 krijgt ruimte van het peloton, waar Ineos zich op kop heeft gezet. Het verschil is al meer dan 5' en lijkt nog meer te worden. . De koers ligt in een voorlopige plooi Het koersscenario lijkt voor even vast te liggen. De kopgroep van 12 krijgt ruimte van het peloton, waar Ineos zich op kop heeft gezet. Het verschil is al meer dan 5' en lijkt nog meer te worden.

clock 12:58 Vluchters lopen uit. Het peloton heeft het voorlopig opgegeven. De vluchters lopen nu snel uit. De voorsprong bedraagt al 2'20". . 12 uur 58. time difference Vluchters lopen uit Het peloton heeft het voorlopig opgegeven. De vluchters lopen nu snel uit. De voorsprong bedraagt al 2'20".

clock 12:56 12 uur 56. Ik heb de sprint van gisteren meerdere keren opnieuw gereden in mijn slaap, maar ik was altijd tweede. Edoardo Affini. Ik heb de sprint van gisteren meerdere keren opnieuw gereden in mijn slaap, maar ik was altijd tweede. Edoardo Affini

clock 12:55 12 uur 55. Dries De Bondt: "Ik maak er een erezaak van om zoveel mogelijk berichtjes te beantwoorden". Dries De Bondt: "Ik maak er een erezaak van om zoveel mogelijk berichtjes te beantwoorden"

clock 12:55 12 uur 55. Edoardo Affini in het Nederlands: "De tijdrit van zondag is een beetje te zwaar voor mij". Edoardo Affini in het Nederlands: "De tijdrit van zondag is een beetje te zwaar voor mij"

clock 12:53 12 uur 53. In het peloton proberen een aantal teams nog een tegenaanval op poten te zetten, maar het valt altijd opnieuw stil. . In het peloton proberen een aantal teams nog een tegenaanval op poten te zetten, maar het valt altijd opnieuw stil.