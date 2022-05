LIVE Sterk viertal met De Bondt zet peloton onder druk, sprintersploegen moeten aan de bak

clock 16:32 16 uur 32. Ook Arensman steekt handje toe. In het peloton lijken ze niet meer zo zeker van hun stuk. Ook Thymen Arensman wordt opgetrommeld om te komen helpen. De Nederlander van Team DSM mag zich dus niet sparen voor de ritten van morgen en overmorgen. . Ook Arensman steekt handje toe In het peloton lijken ze niet meer zo zeker van hun stuk. Ook Thymen Arensman wordt opgetrommeld om te komen helpen. De Nederlander van Team DSM mag zich dus niet sparen voor de ritten van morgen en overmorgen.

clock 16:32 16 uur 32. Het is nu volledig vlak tot het einde. De laatste 20 kilometer bestaat uit twee lussen op een lokaal en bochtig parcours. Dat kan in het voordeel van de koplopers spelen.

clock 16:26 16 uur 26. Het gaat nu echt wel vooruit. Zowel in de kopgroep als in het peloton maken ze vaart. Het verschil bedraagt 2'07" op 40 kilometer van de finish.



clock 16:19 16 uur 19.

clock 16:17 16 uur 17. In het ideale scenario kan ik mijn sprint lanceren vanuit het wiel van Démare of Cavendish. Edward Theuns.

clock 16:10 16 uur 10. De Muro brengt geen spektakel. Ook in het peloton gebeurt er niets op de klim. Quick-Step en Groupama leiden iedereen zonder kleerscheuren naar de top.

clock 16:09 16 uur 09. De koplopers komen samen boven. De Bondt pakt de punten. Ook het peloton is begonnen aan de Muro di Ca' del Poggio. Er staat veel volk aan de kant van de weg.

clock 16:07 16 uur 07. De Bondt leidt de kopgroep op het klimmetje. De zwaar gebouwde Affini heeft het moeilijk in laatste positie, maar blijft wel in het wiel.

clock 16:03 Muro di Ca' del Poggio. We beginnen aan het muurtje. Krijgen we ergens een aanval?

clock 16:02 16 uur 02. Theuns: "Mijn laatste kans om iets te presteren in deze ronde". Theuns: "Mijn laatste kans om iets te presteren in deze ronde"

clock 16:01 16 uur 01. Kopgroep versnelt. In de kopgroep hebben ze door dat ze een tandje moeten bijsteken als ze een kans willen maken. Ze jagen het tempo de hoogte in. De voorsprong is nu plots 2'40".

clock 15:56 15 uur 56. Het scenario is al even onveranderd. We kijken al uit naar het volgende klimmetje: de Muro di Ca' del Poggio. Dat is een kort, maar venijnig steil colletje. Als de voorsprong niet te groot is, kunnen er misschien daar vanuit het peloton nog een aantal renners de oversteek naar de kopgroep proberen te maken. We dromen maar luidop.

clock 15:47 15 uur 47.

clock 15:45 15 uur 45. Het is opvallend om te zien hoe goed de sprintersploegen het werk verdelen. Quick-Step, UAE, Groupama, DSM en Israel Premier-Tech hebben allen een mannetje vooraan gezet. Het wordt heel moeilijk voor vier koplopers.



clock 15:37 15 uur 37.

clock 15:28 15 uur 28. Gabburo eerste bij de tussensprint. Gabburo is de enige die interesse toont in de tussensprint. Hij neemt een beetje voorsprong op de kopgroep om zeker te zijn van de punten. In het peloton pikken Démare en Cavendish zij aan zij ook nog een paar puntjes mee zonder ervoor te sprinten.

clock 15:24 15 uur 24. Pipipauze. Het peloton lijkt te beseffen dat ze op deze manier te snel de kloof zullen dichtrijden. Ze milderen vaart. Achteraan maken een paar renners van het moment gebruik voor een plasje.

clock 15:23 Voorsprong is wel heel beperkt. Het peloton kan zich niet bedwingen. Vooral Team UAE houdt het tempo er stevig in. Op 86 kilometer van het einde is het verschil nog maar 1 minuut.

clock 15:19 15 uur 19. De tijdritspecialist. Met Edoardo Affini is ook Jumbo-Visma weer vertegenwoordigd in de kopgroep. Affini is vooral een tijdritspecialist die het gewoon is om op zijn eentje tegen de wind te beuken. De Italiaan behoort ook steevast tot de voorjaarsploeg rond Wout Van Aert. Vandaag mag hij zijn eigen kans gaan.