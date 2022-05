Grote kopgroep met Vansevenant komt samen in het begin van lange afdaling

clock 13:17 13 uur 17. Ruime kopgroep van 23. De Nederlanders zijn met 5 renners opnieuw goed vertegenwoordigd in de kopgroep: Van der Poel, Leemreize, Arensman, Oomen én bergkoning Bouwman zijn erbij. We zien ook een Belg: Mauri Vansevenant. . Ruime kopgroep van 23 De Nederlanders zijn met 5 renners opnieuw goed vertegenwoordigd in de kopgroep: Van der Poel, Leemreize, Arensman, Oomen én bergkoning Bouwman zijn erbij. We zien ook een Belg: Mauri Vansevenant.

clock 13:13 13 uur 13. Samensmelting . De vier koplopers wachten op de grote groep. De samensmelting is zo goed als een feit. . Samensmelting De vier koplopers wachten op de grote groep. De samensmelting is zo goed als een feit.

clock 13:09 Renners duffelen zich in voor de afdaling. We zijn boven op de Passo del Tonale. De situatie op de top: de kopgroep van 4 heeft een voorsprong van een kleine halve minuut op een ruime achtervolgende groep met onder anderen Van der Poel, Vansevenant en Hirt. Er volgt nu een koude en lange afdaling van 70km. Jasjes worden aangetrokken. . 13 uur 09. mountain Renners duffelen zich in voor de afdaling We zijn boven op de Passo del Tonale. De situatie op de top: de kopgroep van 4 heeft een voorsprong van een kleine halve minuut op een ruime achtervolgende groep met onder anderen Van der Poel, Vansevenant en Hirt. Er volgt nu een koude en lange afdaling van 70km. Jasjes worden aangetrokken.

clock 13:08 13 uur 08.

clock 13:05 Peloton laat begaan. Het verschil met de koplopers en het peloton loopt op. 1'10" is de voorsprong. . 13 uur 05. time difference Peloton laat begaan Het verschil met de koplopers en het peloton loopt op. 1'10" is de voorsprong.

clock 13:03 13 uur 03. Covi vervangt Valter voorin. Valter kon niet volgen in de kopgroep. Covi heeft zijn plaats ingenomen. Zo blijven ze met 4 leiders. Daarachter rijdt een grote groep, met onder andere Van der Poel en de ritwinnaar van gisteren, Jan Hirt, in de achtervolging. . Covi vervangt Valter voorin Valter kon niet volgen in de kopgroep. Covi heeft zijn plaats ingenomen. Zo blijven ze met 4 leiders. Daarachter rijdt een grote groep, met onder andere Van der Poel en de ritwinnaar van gisteren, Jan Hirt, in de achtervolging.

clock 12:59 12 uur 59. Bouwman en Ciccone als schaduwen. De protagonisten in de strijd om de bergtrui kijken naar elkaar. Bouwman probeert even, Ciccone zit meteen op zijn wiel. . Bouwman en Ciccone als schaduwen De protagonisten in de strijd om de bergtrui kijken naar elkaar. Bouwman probeert even, Ciccone zit meteen op zijn wiel.

clock 12:54 12 uur 54. Passo del Tonale. De Passo del Tonale zorgt meteen voor behoorlijk wat schade. Heel wat renners moeten het peloton laten gaan. Nochtans is de klim niet eens gecategoriseerd. . Passo del Tonale De Passo del Tonale zorgt meteen voor behoorlijk wat schade. Heel wat renners moeten het peloton laten gaan. Nochtans is de klim niet eens gecategoriseerd.

clock 12:51 12 uur 51. 4 renners nemen een beetje voorsprong op het peloton. We herkennen Carthy, Arensman, Valter en Gall. . 4 renners nemen een beetje voorsprong op het peloton. We herkennen Carthy, Arensman, Valter en Gall.

clock 12:49 12 uur 49. Snelle mannen lossen meteen. Achteraan laten de sprinters nu al lopen. We zijn amper 2 kilometer weg. Démare heeft wel meteen twee ploegmakkers in steun. . Snelle mannen lossen meteen Achteraan laten de sprinters nu al lopen. We zijn amper 2 kilometer weg. Démare heeft wel meteen twee ploegmakkers in steun.

clock 12:47 12 uur 47. Ook Koen Bouwman is attent voorin. Het is natuurlijk een nieuwe belangrijke dag voor hem. Hij hoopt zijn bergtrui vast te houden. . Ook Koen Bouwman is attent voorin. Het is natuurlijk een nieuwe belangrijke dag voor hem. Hij hoopt zijn bergtrui vast te houden.

clock 12:38 12 uur 38 match begonnen start time Start Er wordt met het vlagje gezwaaid, we zijn officieel vertrokken. Het is Arensman die een eerste keer aanzet.

clock 12:33 12 uur 33. Officieuze start. De officieuze start is intussen gegeven. Alle renners zijn stevig ingepakt, want het is nat! Met temperaturen rond 14 graden valt de koude nog mee. . Officieuze start De officieuze start is intussen gegeven. Alle renners zijn stevig ingepakt, want het is nat! Met temperaturen rond 14 graden valt de koude nog mee.

clock 12:29 12 uur 29. Binnen 10 minuutjes beginnen we eraan. Aangezien we bergop starten, zal de strijd om de vlucht meteen losbarsten. We kijken opnieuw naar de Nederlandse klimmers, maar misschien kunnen er ook enkele Belgen meeglippen. Vansevenant, De Gendt en Moniquet, het is aan jullie! . Binnen 10 minuutjes beginnen we eraan. Aangezien we bergop starten, zal de strijd om de vlucht meteen losbarsten. We kijken opnieuw naar de Nederlandse klimmers, maar misschien kunnen er ook enkele Belgen meeglippen. Vansevenant, De Gendt en Moniquet, het is aan jullie!

clock 12:06 12 uur 06. Onverwachte files richting startplaats. Een aantal teambussen zouden vaststaan in de file richting Ponte di Legno. Hopelijk geraken ze tijdig aan de start. . Onverwachte files richting startplaats Een aantal teambussen zouden vaststaan in de file richting Ponte di Legno. Hopelijk geraken ze tijdig aan de start.

clock 11:50 Cavendish zal niet de enige sprinter zijn die opkijkt tegen vandaag. 11 uur 50. Cavendish zal niet de enige sprinter zijn die opkijkt tegen vandaag.

clock 11:49 11 uur 49.

clock 11:39 Regen. Niet alleen de vele klimkilometers zullen de koers zwaar maken vandaag, ook de weersomstandigheden lijken tegen te zitten. Het regent in startplaats Ponte di Legno. . 11 uur 39. rain Regen Niet alleen de vele klimkilometers zullen de koers zwaar maken vandaag, ook de weersomstandigheden lijken tegen te zitten. Het regent in startplaats Ponte di Legno.

clock 11:25 11 uur 25. Hindley voor de dubbelslag? De situatie in het algemeen klassement is ongemeen spannend. De eerste 4 (Carapaz, Hindley, Landa en Almeida) zijn minder dan een minuut van elkaar verwijderd. Zo worden ook de bonificatieseconden interessant. Als de snelle Hindley vandaag de rit wint, neemt hij sowieso de roze trui over. Zet hij zijn ploeg straks aan het werk? . Hindley voor de dubbelslag? De situatie in het algemeen klassement is ongemeen spannend. De eerste 4 (Carapaz, Hindley, Landa en Almeida) zijn minder dan een minuut van elkaar verwijderd. Zo worden ook de bonificatieseconden interessant. Als de snelle Hindley vandaag de rit wint, neemt hij sowieso de roze trui over. Zet hij zijn ploeg straks aan het werk?