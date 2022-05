Giro vandaag: meteen 11 km klimmen, 70 km afdalen en dan weer 2 reuzen over

clock 08:35

08 uur 35. Bergop starten. Van bij de start gaat het meteen 11 km omhoog aan 5,9%, daarna is het wel bijna 70 km naar beneden bollen. Dat is de rust voor 3 hellingen: de Giovo is een col van 3e categorie (6 km aan 6,8%), gevolgd door wat op en neer. En dan 2 kleppers. De Passo del Vetriolo (11,8 km aan 7,7%) en de Menador (7,9 km aan 9,9%). Vooral de voorlaatste kilometer is met 12,6% steil. De top van de Menador ligt op 8 km van de streep, er volgt eerst nog wat kilometers vals plat, waarna de weg een duik neemt naar. De laatste kilometer loopt weer op. .