Opnieuw prijs voor Intermarché: Jan Hirt wint koninginnenrit, Richard Carapaz blijft leider

Het sprookje blijft maar duren voor Intermarché-Wanty Gobert-Matériaux. Jan Hirt pakte vandaag al de 2e etappezege voor de Belgische ploeg in deze Giro. De Tsjech was de sterkste in een loodzware bergrit. Richard Carapaz behoudt zijn leiderstrui, Joao Almeida verloor enkele belangrijke seconden.