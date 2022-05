LIVE: Groepje met Cavendish, De Gendt en Van der Poel rijdt weg in loodzware bergrit

clock 12:04 12 uur 04. Atilla Valter probeert het dan maar. De Hongaar rijdt een onzichtbare Giro, maar steekt nu toch zijn neus aan het venster. Nochtans werd hij bij de outsiders gerekend voor een plaats in de top 10 van het klassement, in de Tour of the Alps toonde Valter zijn goede vorm nog met een 5de plaats in het eindklassement. . Atilla Valter probeert het dan maar. De Hongaar rijdt een onzichtbare Giro, maar steekt nu toch zijn neus aan het venster. Nochtans werd hij bij de outsiders gerekend voor een plaats in de top 10 van het klassement, in de Tour of the Alps toonde Valter zijn goede vorm nog met een 5de plaats in het eindklassement.

clock 12:01 12 uur 01. EOLO-Kometa en EF Education-EasyPost zijn ook geïnteresseerd in een ticketje voor de vroege vlucht, maar geen enkele renner van die ploeg geraakt weg.

clock 11:55 11 uur 55. Als Mark Cavendish in de vlucht kan zitten tijdens een bergrit, waarom Edward Theuns dan niet. De Belg van Trek-Segafredo valt aan. Het verschil loopt weer terug tot 35".

clock 11:51 11 uur 51. De strijd om de vlucht is nog niet beslist. Een tiental renners ontsnapt uit het peloton.

clock 11:48 11 uur 48. Davide Ballerini springt van wiel naar wiel. En dat allemaal om de vlucht van Mark Cavendish te beschermen.

clock 11:45 11 uur 45. In het peloton springt niemand weg, de voorsprong loopt op naar 55".

clock 11:42 11 uur 42. Is het zestal dan echt weg? De vroege vluchters krijgen een mooie bonus van 45", in het peloton valt het stil.

clock 11:39 11 uur 39. De eerste 30 km van deze etappe zijn relatief vlak. Daarna loop de weg omhoog, de eerste berg van de dag is de Goletto di Candino.

clock 11:38 11 uur 38. De betere klimmers mengen zich in de debatten: Lucas Hamilton, Pieter Serry en Wout Poels proberen naar het groepje De Gendt - Van der Poel - Cavendish toe te rijden.

clock 11:36 11 uur 36. Davide Ballerini zet zich op de voorposten van het peloton..om de vlucht van Mark Cavendish te beschermen.

clock 11:32 11 uur 32. Een erg interessante kopgroep probeert weg te rijden: Thomas De Gendt, Mark Cavendish, Mathieu van der Poel, Pascal Eenkhoorn, Nans Peters en Christopher Juul-Jensen.

clock 11:31 11 uur 31. Cavendish mee in de vlucht. Jawel, u leest het goed. Mark Cavendish zit mee in de vlucht. De snelle man probeert op deze manier veiligheid in te bouwen om de tijdslimiet te halen.

clock 11:30 11 uur 30. Thomas De Gendt trekt door, ook hij heeft zijn zinnen gezet op de vroege vlucht.

clock 11:29 11 uur 29. Onwaarschijnlijk. Opnieuw is het Mathieu van der Poel die de eerste aanvaller van de dag is. Zijn siamese tweelingsbroer, Pascal Eenkhoorn, volgt in zijn wiel.