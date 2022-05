LIVE: Gevreesde Mortirolo is achter de rug, Domenico Pozzovivo valt in de afdaling

Fase per fase

clock 16:09 16 uur 09. De blauwhemden van Vincenzo Nibali krijgen steun van de rode brigade van Mikel Landa. Voeren de twee veteranen iets in hun schild? . De blauwhemden van Vincenzo Nibali krijgen steun van de rode brigade van Mikel Landa. Voeren de twee veteranen iets in hun schild?

clock 16:07 4'05". Vadim Pronskiy, de Kazach van Astana - Qazaqstan Team, knijpt in zijn eentje een minuut van de voorsprong af. Het kan dan toch nog alle kanten uit in deze etappe. . 16 uur 07. time difference 4'05" Vadim Pronskiy, de Kazach van Astana - Qazaqstan Team, knijpt in zijn eentje een minuut van de voorsprong af. Het kan dan toch nog alle kanten uit in deze etappe.

clock 16:05 16 uur 05. Onwaarschijnlijk dat deze klim niet meetelt voor het bergklassement. De renners in de kopgroep zien af, maar lossen elkaar voor geen vin. . Onwaarschijnlijk dat deze klim niet meetelt voor het bergklassement. De renners in de kopgroep zien af, maar lossen elkaar voor geen vin.

clock 16:04 16 uur 04.

clock 16:01 16 uur 01. Mauri Vansevenant wordt ingelopen door het peloton. De West-Vlaming toonde zich, maar beschikt op het einde van deze Giro niet meer over de beste benen. . Mauri Vansevenant wordt ingelopen door het peloton. De West-Vlaming toonde zich, maar beschikt op het einde van deze Giro niet meer over de beste benen.

clock 16:00 16 uur . Koen Bouwman moet afhaken. Opdracht volbracht voor de Nederlander. Na vandaag hangt de bergtrui hangt nog wat steviger om zijn schouders. . Koen Bouwman moet afhaken. Opdracht volbracht voor de Nederlander. Na vandaag hangt de bergtrui hangt nog wat steviger om zijn schouders.

clock 15:59 15 uur 59.

clock 15:54 Weer een klim. We zijn nog niet aan de Santa Cristina, maar de weg loopt andermaal weer op in deze loodzware bergetappe. Na dit klimmetje volgt een afdaling voordat we de slotklim aanvatten. . 15 uur 54. mountain Weer een klim We zijn nog niet aan de Santa Cristina, maar de weg loopt andermaal weer op in deze loodzware bergetappe. Na dit klimmetje volgt een afdaling voordat we de slotklim aanvatten.

clock 15:48 15 uur 48. De winnaar zit waarschijnlijk in de kopgroep. Hun voorsprong bedraagt nog steeds meer dan 5 minuten. Valverde, Hirt, Arensman, Carthy, Bouwman, Kamna of Poels zal deze rit winnen. . De winnaar zit waarschijnlijk in de kopgroep. Hun voorsprong bedraagt nog steeds meer dan 5 minuten. Valverde, Hirt, Arensman, Carthy, Bouwman, Kamna of Poels zal deze rit winnen.

clock 15:44 15 uur 44.

clock 15:36 15 uur 36. Volgens radio koers is Domenico Pozzovivo nog steeds niet teruggekeerd in de groep met de klassementsmannen. De Italiaan staat vijfde in het klassement en kan vandaag zo cruciale minuten verliezen na zijn valpartij. . Volgens radio koers is Domenico Pozzovivo nog steeds niet teruggekeerd in de groep met de klassementsmannen. De Italiaan staat vijfde in het klassement en kan vandaag zo cruciale minuten verliezen na zijn valpartij.

clock 15:32 15 uur 32. Van de zeven koplopers waren er al twee aan het feest in deze Giro: Lennard Kämna en Koen Bouwman wonnen al een rit. . Van de zeven koplopers waren er al twee aan het feest in deze Giro: Lennard Kämna en Koen Bouwman wonnen al een rit.

clock 15:32 15 uur 32.

clock 15:31 15 uur 31. Alles kan nog in deze Giro, maar vandaag is de eerste test van vier zware ritten. Joao Almeida. Alles kan nog in deze Giro, maar vandaag is de eerste test van vier zware ritten. Joao Almeida

clock 15:27 15 uur 27. Daar is Vansevenant. Mauri Vansevenant duikt plots op in het groepje Yates. De West-Vlaming moet een bijzonder snelle afdaling gereden hebben. . Daar is Vansevenant Mauri Vansevenant duikt plots op in het groepje Yates. De West-Vlaming moet een bijzonder snelle afdaling gereden hebben.

clock 15:26 15 uur 26. Op 56 km van het einde kan het nog alle kanten uit. De kopgroep heeft een dikke minuut voorsprong op het achtervolgend groepje met Yates, Martin en Fortunato. Daarachter volgt de groep met de klassementsmannen op meer dan 4 minuten. . Op 56 km van het einde kan het nog alle kanten uit. De kopgroep heeft een dikke minuut voorsprong op het achtervolgend groepje met Yates, Martin en Fortunato. Daarachter volgt de groep met de klassementsmannen op meer dan 4 minuten.

clock 15:25 15 uur 25.

clock 15:21 15 uur 21. De volledige top 10 van het klassement zit nog in het peloton. Pavel Sivakov neemt de achtervolging in handen, in dienst van kopman Carapaz. . De volledige top 10 van het klassement zit nog in het peloton. Pavel Sivakov neemt de achtervolging in handen, in dienst van kopman Carapaz.

clock 15:18 15 uur 18. Het is droog in de afdaling, gelukkig. Vincenzo Nibali heeft een klein gaatje op de andere favorieten. . Het is droog in de afdaling, gelukkig. Vincenzo Nibali heeft een klein gaatje op de andere favorieten.