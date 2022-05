LIVE: Gevecht om ritzege barst los, Lennard Kämna valt aan in afdaling

De zware slotweek in deze Giro wordt ingezet met 3 bergen van eerste categorie in rit 16, eentje van meer dan 200 km. Het peloton moet de Goletto di Cadino, de Mortirolo en de Santa Cristina over. De finish ligt na een korte afdaling in Aprica. Volg de koers hier vanaf 11.15 uur.