Giro-peloton moet vandaag 3 reuzen van 1e categorie over, waaronder Mortirolo en Santa Cristina

Waar de zon volop van de partij was de voorbije dagen, kondigt het Italiaanse KMI voor de slotweek slecht weer aan. Vertrekken doen we vandaag in Salo bij een bewolkte hemel en 25 graden, op 1.173 meter hoogte in Aprica is het 10 graden minder warm en kans op regen.

07 uur 14. 3x1. De zware slotweek in deze Giro wordt ingezet met 3 bergen van eerste categorie in rit 16, eentje van meer dan 200 km. Het peloton moet de Goletto di Cadino (30 km klimmen, maar enkel de laatste 19,9 km aan 6,2% is gecatalogeerd), de Mortirolo ( 12,6 km aan gemiddeld 7,6% met pieken tot 16%) en de Santa Cristina (13,5 km aan 8% met pieken tot 13%) over. De finish ligt na een korte afdaling in Aprica. Hoewel de "makkelijke" flank van de Mortirolo wordt beklommen, telt deze hoogdag liefst 5.540 hoogtemeters. De Santa Cristina is overigens de "Montagna Pantani" in deze Giro. .