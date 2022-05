LIVE Giro: Groep met Giulio Ciccone gaat op en over Van der Poel op zwaarste beklimming

Guillaume Martin glipt weg uit het peloton. De Fransman van Cofidis verloor gisteren in de 14e etappe minuten. Hij staat momenteel 12e op 9'44".

15 uur 52. Aanval Martin (peloton). Guillaume Martin glipt weg uit het peloton. De Fransman van Cofidis verloor gisteren in de 14e etappe minuten. Hij staat momenteel 12e op 9'44". .

15 uur 46. Situatie peloton. Davide Formolo (UAE) zat daarnet nog in de kopgroep, maar nu werkt hij aan kop van het peloton in functie van João Almeida. Het peloton heeft een achterstand van 5'22". .

15 uur 40. Tusveld ziet Ciccone & co wegrijden. Martijn Tusveld moet lossen in de kopgroep. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) en Antonio Pedrero (Movistar) blijven over. .

15 uur 38. Het peloton achtervolgt op 5'24". UAE neemt plaats aan kop. Diego Ulissi voert het tempo aan, Almeida zit in zijn wiel. .

15 uur 37. Sterke Ciccone. Giulio Ciccone versnelt nog eens op de Verrogne. Buitrago zit meteen in zijn wiel. Pedrero en Tusveld moeten achtervolgen. .

15 uur 34. Van der Poel laat begaan. Ciccone, Buitrago en Pedrero gaan op en over Van der Poel en Tusveld. De renner van DSM kan volgen, maar voor Van der Poel gaat het te hard op de Verrogne. .

15 uur 28. Versnelling Ciccone. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) versnelt in de achtervolgende groep. Santiago Buitrago glipt mee weg. De 3 Nederlanders voorin hebben nog een voorsprong van 40 seconden. .

15 uur 21. Achtervolgende groep versnelt. Merhawi Kudus zet zich aan kop en jaagt het tempo de hoogte in. Voor veel renners in de achtervolgende groep is dit de doodsteek. .