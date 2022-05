Klassementsmannen nemen snipperdag in Giro, Giulio Ciccone laat nog eens van zich horen

De 15e Giro-rit in een notendop:

Weer een zinderende openingsfase

De 15e etappe naar Cogne begon met een valse noot. Vroeg in de wedstrijd ging leider Richard Carapaz tegen de grond. Hij had graag op een andere manier zijn roze trui in de verf willen zetten. De olympische kampioen hield er enkel kleerscheuren aan over.

Klassementsmannen namen een snipperdag

De klassementsmannen namen een snipperdag vandaag. Zij speelden geen hoofdrol in de 15e etappe en maakten van de 3 beklimmingen geen gebruik om iets te ondernemen. Dinsdag start Carapaz weer in de roze leiderstrui.

Ciccone voerde een knap nummertje op. Hij bracht een solo van 19 kilometer tot een goed einde. In de achtergrond ging Buitrago nog over Carthy en werd 2e. Ook Pedrero kon de Brit nog bij de lurven vatten.

Op de slotklim naar Cogne stond Ciccone er nog alleen voor samen met Carthy. De Italiaan beschikte duidelijk over de beste benen en liet de renner van EF-Easypost vroeg op de klim aan zijn lot over.

BEKIJK: De slotkilometer van Ciccone

Ciccone: "Vandaag is een nieuwe start"

Giulio Ciccone ging er vroeg op de slotklim alleen vandoor. "Het eerste gedeelte was het steilste en ik moest daar solo gaan, want dan wist ik dat ik kon winnen. In een sprint met 2 of 3 renners weet je nooit wat er kan gebeuren", vertelde de Italiaan in het flashinterview.

"Ik wou graag alleen gaan en het was de beste keuze die ik kon maken."

"Ik was vorig jaar goed, maar ik kende pech in de Vuelta en de Giro. Ik heb enkele problemen gehad zoals een coronabesmetting. Het was moeilijk, maar vandaag is een nieuwe start", besloot een emotionele Ciccone.