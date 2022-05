De klassementsmannen krijgen een tweede kans in de Giro, volg de etappe live vanaf 12.25 uur

clock 11:45 11 uur 45. Klassementen. Richard Carapaz is de nieuwe leider van het algemeen klassement. Arnaud Démare staat bovenaan het puntenklassement met 238 punten, Mark Cavendish heeft er 121. Diego Rosa draagt nog steeds de bergtrui. Vandaag vallen er weer wat punten te rapen. João Almeida heeft de leiding van het jongerenklassement overgenomen van Juan Pedro Lopez. . Klassementen Richard Carapaz is de nieuwe leider van het algemeen klassement. Arnaud Démare staat bovenaan het puntenklassement met 238 punten, Mark Cavendish heeft er 121. Diego Rosa draagt nog steeds de bergtrui. Vandaag vallen er weer wat punten te rapen. João Almeida heeft de leiding van het jongerenklassement overgenomen van Juan Pedro Lopez.

11 uur 40. De vroege vlucht was gisteren geen lang leven beschoren. Hebben vluchters vandaag meer succes?

11 uur 37. De renners beginnen pas aan de eerste klim na 90 kilometer, de Pila Les Fleurs (1e categorie).

11 uur 34. Slotklim Cogne. De streep van de 15e etappe ligt op de slotklim naar Cogne. Deze klim is 22,4 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,3%. De eerste kilometers zijn de lastigste, want daar zijn uitschieters tot 10%. Daarna vlakt de weg af. De vraag is of deze klim wel zwaar genoeg is om het verschil te maken.

11 uur 30. Vandaag zien we Richard Carapaz voor het eerst in de roze leiderstrui. Zet hij deze meteen in de verf?

11 uur 26. Zoek niet naar klassementsrenners Romain Bardet (DSM) en Tom Dumoulin (Jumbo-Visma). De 2 onfortuinlijke renners staan niet meer aan de start. Bardet moest in de 13e etappe naar Cuneo opgeven. De Fransman kampte met maag- en darmproblemen. Gisteren stapte Dumoulin dan weer af. Hij sukkelde de afgelopen dagen met zijn fysieke conditie.



Gisteren stapte Dumoulin dan weer af. Hij sukkelde de afgelopen dagen met zijn fysieke conditie.

11 uur 22. La maglia rosa. De putsch van BORA-Hansgrohe gisteren zorgde voor opschudding in het algemeen klassement. Alejandro Valverde en Guillaume Martin moesten al vroeg lossen. Op de Superga versnelde Richard Carapaz en dat was er te veel aan voor leider Juan Pedro Lopez. De renner van Trek-Segafredo staat nu 9e in het klassement op 4'04". Simon Yates won de etappe, maar hij doet hier geen gouden zaken mee in het klassement. In de etappe naar de Blockhaus verloor de Brit 11 minuten. Hij staat op de 17e plek op 18'44". De roze trui was dan voor Richard Carapaz. Zijn eerste achtervolger is Jai Hindley op 7 seconden. Almeida volgt op 30 seconden. De 10e in het algemeen klassement, Valverde, heeft een achterstand van 9'06"(!).



Simon Yates won de etappe, maar hij doet hier geen gouden zaken mee in het klassement. In de etappe naar de Blockhaus verloor de Brit 11 minuten. Hij staat op de 17e plek op 18'44".



De roze trui was dan voor Richard Carapaz. Zijn eerste achtervolger is Jai Hindley op 7 seconden. Almeida volgt op 30 seconden. De 10e in het algemeen klassement, Valverde, heeft een achterstand van 9’06”(!).

11 uur 18. Algemeen klassement. 1. Richard Carapaz 2. Jai Hindley +7" 3. João Almeida +30" 4. Mikel Landa +59" 5. Domenico Pozzovivo +1'01" 6. Pello Bilbao +1'52" 7. Emanuel Buchmann +1'58" 8. Vincenzo Nibali +2'58" 9. Juan Pedro Lopez +4'04" 10. Alejandro Valverde +9'06"

11 uur 12. Weer. In startplaats Rivarolo Canavese is het momenteel 30°C. De renners zullen straks onder een stralende zon vertrekken. Onderweg naar de cols wordt het niet koeler, het kwik klimt zelfs naar 33°C. Op de top van de Verrogne en de Cogne is het wel 24°C.

clock 11:08 11 uur 08.

11 uur 06. Het parcours van de 15e etappe naar Cogne. Zoals gisteren staat er ook vandaag een zware bergrit op het programma. De klimmers mogen weer aan het werk. Gisteren maakten de klassementsmannen het behoorlijk spannend in Turijn. Krijgen we vandaag weer spektakel? Tussen Rivarolo Canavese en Cogne werkt het peloton 177 kilometer af. Na 90 kilometer en de eerste tussensprint in Pollein, beginnen de renners aan de Pila Les Fleurs, een klim van eerste categorie. Deze is 12,3 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,9%. Daarna volgt de duik naar de voet van de volgende klim van eerste categorie. De klim naar Verrogne is 13,8 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,1%. Na de afdaling van de laatste klim van eerste categorie zit het klimwerk er nog niet op. De klim naar Cogne (2e categorie) is 22,4 kilometer lang. Op deze klim ligt ook de streep van de 15e etappe. Morgen krijgen de renners een verdiende rustdag.



Tussen Rivarolo Canavese en Cogne werkt het peloton 177 kilometer af. Na 90 kilometer en de eerste tussensprint in Pollein, beginnen de renners aan de Pila Les Fleurs, een klim van eerste categorie. Deze is 12,3 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,9%. Daarna volgt de duik naar de voet van de volgende klim van eerste categorie. De klim naar Verrogne is 13,8 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,1%.



Na de afdaling van de laatste klim van eerste categorie zit het klimwerk er nog niet op. De klim naar Cogne (2e categorie) is 22,4 kilometer lang. Op deze klim ligt ook de streep van de 15e etappe. Morgen krijgen de renners een verdiende rustdag.

10 uur 29. Zo ging het gisteren: Rit 14 heeft voor het meeste spektakel tot nu in deze Giro gezorgd: Simon Yates (BikeExchange-Jayco) won na een korte rit met amper een meter vlak waarin de klassementsmannen de handschoen opnamen. Een putsch van BORA-hansgrohe deed roze trui Juan Pedro Lopez dood. Een elitegroepje met Carapaz, Hindley, Yates en Nibali vocht om de zege. Yates jumpte weg op het laatste klimmetje, Hindley klopte Carapaz in de spurt. Carapaz pakt roze.

