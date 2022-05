Simon Yates wint zinderende Giro-rit, Carapaz pakt roze over van Pedro Lopez

Fase per fase

Fase per fase

clock 17:05 17 uur 05. Top 10. 1. Simon Yates 2. Jai Hindley +15" 3. Richard Carapaz +15" 4. Vincenzo Nibali + 15" 5. Domenico Pozzovivo +28" 6. João Almeida + 39" 7. Mikel Lando + 51" 8. Pello Bilbao +51" 9. Emanuel Buchmann +1'10" 10. Juan Pedro Lopez +4'25" .

clock 17:02 17 uur 02. Juan Pedro Lopez op 4'25". Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) is zijn leiderstrui kwijt. Hij heeft alles uit de kast gehaald om zijn trui te behouden, maar hij kon het niet volhouden tot de eindstreep. Carapaz start morgen in de roze leiderstrui. .

clock 16:58 16 uur 58. Jai Hindley wint de sprint voor Richard Carapaz. Vincenzo Nibali valt naast het podium. De roze leiderstrui is voor Carapaz. .

clock 16:58 16 uur 58. Simon Yates wint zinderende 14e etappe. Simon Yates soleert naar de overwinning in de 14e etappe van de Giro. Een eindzege is niet weggelegd voor de Brit, maar hij mag wel vieren in Turijn. .

clock 16:57 Laatste km. Simon Yates duikt de laatste kilometer in! Hij is op weg naar de zege na een zinderende bergrit. . 16 uur 57. last km

clock 16:56 16 uur 56. Nibali, Carapaz en Hindley zullen moeten strijden voor de overige ereplaatsen. Yates lijkt op weg naar de overwinning. .

clock 16:54 15 seconden. Yates heeft een voorsprong van 15 seconden te pakken op Carapaz, Nibali en Hindley. . 16 uur 54. time difference

clock 16:54 16 uur 54. Yates is boven op de Parco del Mobile. Hij zet nu de afdaling in naar de streep in Turijn. .

clock 16:53 16 uur 53. Yates solo. Yates gaat aan op de laatste beklimming van de dag en niemand kan de Brit volgen. Kennen we de winnaar van de 14e etappe? .

clock 16:53 16 uur 53. Aanval Yates. Yates probeert het op de Parco del Mobile. Carapaz probeert de schade te beperken. .

clock 16:51 16 uur 51. Versnelling Nibali. Vincenzo Nibali versnelt voor eigen volk op de Parco del Mobile, maar Hindley reageert meteen. .

clock 16:51 16 uur 51. Almeida en Pozzovivo achtervolgen op 17 seconden. .

clock 16:50 16 uur 50. Parco del Mobile. De kopgroep begint aan de laatste klim van de dag. Parco del Mobile is 1,6 kilometer lang aan 8,1%. De laatste, maar venijnige klim. Krijgen we hier nog wat extra spektakel? .

clock 16:47 16 uur 47. Nog 7 kilometer. Nog 7 kilometer tot de finish in Turijn. De 4 koplopers naderen zo de Parco del Mobile, wie probeert daar een offensief te lanceren of wordt het een sprint in Turijn? .

clock 16:47 16 uur 47. Op de Parco del Mobile ligt ook de laatste tussensprint van de dag. Wie pakt daar de bonificatieseconden? .

clock 16:44 16 uur 44. Richard Carapaz (Ineos) komt als eerste boven op de Colle della Maddalena. Almeida en Pozzovivo achtervolgen op 14 seconden. Ze zetten nu de afdaling in richting de voet van de Parco del Mobile. .

clock 16:41 16 uur 41. 4 koplopers. Simon Yates heeft de aansluiting gemaakt met Carapaz, Nibali en Hindley. .

clock 16:38 16 uur 38. Hindley maakt oversteek naar Carapaz. Carapaz staat er niet langer alleen voor, Hindley heeft de oversteek kunnen maken. Nibali achtervolgt op 13 seconden. .