LIVE: Hindley, Yates, Nibali en Carapaz strijden om zege in zinderende bergrit

De snelle mannen hebben gisteren hun ding mogen doen, vandaag is het weer aan klimmers en vluchters in de Giro. Alleen de eerste 15 kilometer is vlak, daarna gaat het constant op en af. Net als gisteren is het een korte etappe, met onderweg 2 keer een circuit met 2 cols van 2e categorie. Na nog een klein puistje gaan de laatste 4 kilometer bergaf. Volg de rit vanaf 13.15 u.