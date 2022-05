Giro-rit 14: kort, pittig met 3.000 hoogtemeters en zonder Nizzolo en Bol

clock 12:37 12 uur 37. 2 tussensprints. De eerste tussensprint ligt na 76 kilometer in aankomstplaats Turijn. De 2e ligt op amper 4,5 kilometer van de finish. Daar zijn ook bonificatieseconden te verdienen. . 2 tussensprints De eerste tussensprint ligt na 76 kilometer in aankomstplaats Turijn. De 2e ligt op amper 4,5 kilometer van de finish. Daar zijn ook bonificatieseconden te verdienen.

clock 12:34 Cees Bol (DSM) stapt uit de Giro in de 14e etappe. 12 uur 34. Cees Bol (DSM) stapt uit de Giro in de 14e etappe.

clock 12:32 12 uur 32. Geen Cees Bol meer in de Giro. De Giro van de Nederlander Cees Bol zit erop. De sprinter is vermoeid en volgens zijn team, DSM, is het beter voor hem als hij de Ronde van Italië achter zich laat. "Cees voelde zich moe de afgelopen dagen. Met een superzware derde week voor de boeg hebben we na overleg besloten dat hij zaterdag al niet meer van start gaat in de veertiende etappe", aldus ploegleider Matt Winston. Bol behaalde geen top 10-plaats in deze Giro. In de 3e etappe werd hij 13e. De sprinters hebben nog maar één kans in de Giro, maar meer sprinters gooien de handdoek in de ring. Eerder stapten Caleb Ewan en Giacomo Nizzolo uit de rittenkoers. . Geen Cees Bol meer in de Giro De Giro van de Nederlander Cees Bol zit erop. De sprinter is vermoeid en volgens zijn team, DSM, is het beter voor hem als hij de Ronde van Italië achter zich laat. "Cees voelde zich moe de afgelopen dagen. Met een superzware derde week voor de boeg hebben we na overleg besloten dat hij zaterdag al niet meer van start gaat in de veertiende etappe", aldus ploegleider Matt Winston.



Bol behaalde geen top 10-plaats in deze Giro. In de 3e etappe werd hij 13e. De sprinters hebben nog maar één kans in de Giro, maar meer sprinters gooien de handdoek in de ring. Eerder stapten Caleb Ewan en Giacomo Nizzolo uit de rittenkoers.



clock 12:26 Arnaud Démare won gisteren de 13e etappe, zijn 3e al in deze Giro. Vandaag zal het niet van de sprinters afhangen. Démare blijft leider van het puntenklassement. 12 uur 26. Arnaud Démare won gisteren de 13e etappe, zijn 3e al in deze Giro. Vandaag zal het niet van de sprinters afhangen. Démare blijft leider van het puntenklassement.

clock 12:23 12 uur 23. Colle della Maddalena (2e categorie). De 2e klim op het lokale circuit is de Colle della Maddalena. Deze is 3,5 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,1% en uitschieters tot 11,6% en zelfs 20%. De eerste kilometers zijn de zwaarste. . Colle della Maddalena (2e categorie) De 2e klim op het lokale circuit is de Colle della Maddalena. Deze is 3,5 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,1% en uitschieters tot 11,6% en zelfs 20%. De eerste kilometers zijn de zwaarste.

clock 12:18 De ploegen worden voorgesteld in Santena. 12 uur 18. De ploegen worden voorgesteld in Santena.

clock 12:16 12 uur 16. Superga (2e categorie). Deze beklimming zal een belletje doen rinkelen, want in de eendagskoers Milaan-Turijn maakt deze klim vaak deel uit van het parcours. Dit jaar kregen de renners de col wel niet voor de wielen geschoven. Mark Cavendish (Quick Step-Alpha Vinyl) won deze wedstrijd in maart. Het Giro-peloton moet de Superga 2 keer afwerken, want deze ligt op het lokale parcours van 36,4 kilometer. De Superga is 5,1 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,6%. . Superga (2e categorie) Deze beklimming zal een belletje doen rinkelen, want in de eendagskoers Milaan-Turijn maakt deze klim vaak deel uit van het parcours. Dit jaar kregen de renners de col wel niet voor de wielen geschoven. Mark Cavendish (Quick Step-Alpha Vinyl) won deze wedstrijd in maart. Het Giro-peloton moet de Superga 2 keer afwerken, want deze ligt op het lokale parcours van 36,4 kilometer. De Superga is 5,1 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,6%.

clock 12:10 12 uur 10. La maglia rosa. Leider Juan Pedro López (Trek-Segafredo) zal alles uit de kast moeten halen om zijn roze trui te verdedigen vandaag in deze lastige bergetappe. Richard Carapaz (Ineos) en João Almeida (UAE) achtervolgen op amper 12 seconden. Romain Bardert (DSM) viel gisteren uit, zijn 4e plaats wordt overgenomen door Jai Hindley. De renner van Bora-Hansgrohe achtervolgt op 20 seconden. . La maglia rosa Leider Juan Pedro López (Trek-Segafredo) zal alles uit de kast moeten halen om zijn roze trui te verdedigen vandaag in deze lastige bergetappe. Richard Carapaz (Ineos) en João Almeida (UAE) achtervolgen op amper 12 seconden. Romain Bardert (DSM) viel gisteren uit, zijn 4e plaats wordt overgenomen door Jai Hindley. De renner van Bora-Hansgrohe achtervolgt op 20 seconden.

clock 12:08 12 uur 08. Algemeen klassement. 1. Juan Pedro López 2. Richard Carapaz + 12” 3. João Almeida + 12” 4. Jai Hindley +20” 5. Guillaume Martin +28” 6. Mikel Landa +29” 7. Domenico Pozzovivo +54” 8. Emanuel Buchmann +1’09” 9. Pello Bilbao + 1’22” 10. Alejandro Valverde +1’23” . Algemeen klassement 1. Juan Pedro López 2. Richard Carapaz + 12” 3. João Almeida + 12” 4. Jai Hindley +20” 5. Guillaume Martin +28” 6. Mikel Landa +29” 7. Domenico Pozzovivo +54” 8. Emanuel Buchmann +1’09” 9. Pello Bilbao + 1’22” 10. Alejandro Valverde +1’23”

clock 12:06 12 uur 06. Giro Arnaud Démare onderstreept zijn sprinthegemonie in de Giro met zijn 3e zege

clock 12:04 12 uur 04. Om 13.15 u schieten de renners uit de startblokken in Santena. Gisteren was het aan de snelle mannen, maar vandaag is het aan de klimmers. Het parcours van de 14e etappe is 147 kilometer lang. De renners worden tegen 17.15 u verwacht in Turijn. Krijgen we daar een nieuwe leider? . Om 13.15 u schieten de renners uit de startblokken in Santena. Gisteren was het aan de snelle mannen, maar vandaag is het aan de klimmers. Het parcours van de 14e etappe is 147 kilometer lang. De renners worden tegen 17.15 u verwacht in Turijn. Krijgen we daar een nieuwe leider?

clock 11:47 11 uur 47. Geen Nizzolo meer. De Italiaan Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) verschijnt niet aan de start. De 33-jarige sprinter voelde zich naar eigen zeggen in de tweede week van de Giro niet honderd procent, waardoor hij zijn normale niveau niet kon halen. Hij stapt af om na te gaan wat er mis is. "Ik ben natuurlijk teleurgesteld dat ik de Giro moet verlaten, want ik was hier met veel ambitie gestart", aldus Nizzolo, die in deze editie drie keer in de top tien finishte. . Geen Nizzolo meer De Italiaan Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) verschijnt niet aan de start. De 33-jarige sprinter voelde zich naar eigen zeggen in de tweede week van de Giro niet honderd procent, waardoor hij zijn normale niveau niet kon halen. Hij stapt af om na te gaan wat er mis is.



"Ik ben natuurlijk teleurgesteld dat ik de Giro moet verlaten, want ik was hier met veel ambitie gestart", aldus Nizzolo, die in deze editie drie keer in de top tien finishte.

clock 11:46 11 uur 46.

clock 11:31 11 uur 31. Warm en zon. Vandaag krijgen we in België even een minder warme dag (20 graden), maar in Italië schijnt de zon volop vandaag. De renners vertrekken in Santena bij een temperatuur van 27 graden, de finish is nog warmer met 33 graden. . Warm en zon Vandaag krijgen we in België even een minder warme dag (20 graden), maar in Italië schijnt de zon volop vandaag. De renners vertrekken in Santena bij een temperatuur van 27 graden, de finish is nog warmer met 33 graden.

clock 11:18 11 uur 18. Superga en Colle di Maddalena. De renners krijgen vandaag amper de tijd om naar adem te happen. Als je het aantal hoogtemeters (3.000) afzet tegenover de lengte van de rit, kom jij uit op een ferme bergrit. Op het lokale circuit van 36,4 km ligt de Superga (2e categorie) en de Colle della Maddalena (2e categorie). De eerste is 5 km lang, met gemiddeld 8,6 klimpercentage en een maximum van 14%. De tweede is 3,5 km lang, gemiddeld 8,1%, maar het begin loopt steil op met gemiddeld 11,6% en een maximum van 20%. De smalle weg slingert zich door het bos, de technische afdaling leidt naar de finish met nog een bultje (Parco del Nobile), waarna de laatste 4 km bergaf gaan. . Superga en Colle di Maddalena De renners krijgen vandaag amper de tijd om naar adem te happen. Als je het aantal hoogtemeters (3.000) afzet tegenover de lengte van de rit, kom jij uit op een ferme bergrit.



Op het lokale circuit van 36,4 km ligt de Superga (2e categorie) en de Colle della Maddalena (2e categorie). De eerste is 5 km lang, met gemiddeld 8,6 klimpercentage en een maximum van 14%.



De tweede is 3,5 km lang, gemiddeld 8,1%, maar het begin loopt steil op met gemiddeld 11,6% en een maximum van 20%. De smalle weg slingert zich door het bos, de technische afdaling leidt naar de finish met nog een bultje (Parco del Nobile), waarna de laatste 4 km bergaf gaan.

clock 11:16 11 uur 16.