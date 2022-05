Sprinters ruiken vandaag hun kans in korte Giro-etappe van Sanremo naar Cuneo

clock 08:13

08 uur 13. Kans voor sprinters. De 13e rit in de Giro biedt kansen voor de snelle jongens. Want ook al moet er in de beginfase geklommen worden, de Colle di Nava ligt na 54 kilometer, is de rest van de etappe relatief vlak. De Colle di Nava is met een lengte van 10 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7% wel behoorlijk pittig, maar ligt ver genoeg van de streep voor de mindere klimgoden om nog terug te keren in het peloton. Door de relatief korte etappe wordt er straks pas na 13 uur gestart. We volgen al het nieuws uit de koers hier op de voet. .