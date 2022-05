LIVE Giro: Romain Bardet geeft op, 4 vluchters krijgen vrijgeleide op Colle di Nava

clock 15:03 15 uur 03. De geloste Tagliani rijdt ondertussen in niemandsland. Hij heeft een achterstand van 2 minuten op de kopgroep. . De geloste Tagliani rijdt ondertussen in niemandsland. Hij heeft een achterstand van 2 minuten op de kopgroep.

clock 15:01 6 minuten. De voorsprong van de kopgroep breidt uit tot 6 minuten! In het peloton valt het ook helemaal stil op de klim. De kopgroep kan de top al ruiken. 15 uur 01. time difference 6 minuten

clock 15:00 15 uur . In het peloton blijft Groupama-FDJ werken aan kop van het peloton. Israel-Premier Tech en Quick Step-Alpha Vinyl blijven voorin in de buurt.

clock 14:59 14 uur 59. Dat het warm is in Italië, moet je de renners niet vertellen. Meerdere renners zoeken verkoeling en gooien water van hun drinkbus over zich.

clock 14:55 14 uur 55. Tagliani laat begaan. Hij heeft een achterstand van 28 seconden. Eenkhoorn houdt het strakke tempo vast.

clock 14:54 14 uur 54. Tagliani lost. Pascal Eenkhoorn trekt goed door op de Colle di Nava. Filippo Tagliani kan het tempo niet aanhouden en moet lossen. Hij ziet zijn 4 kompanen wegrijden

clock 14:52 14 uur 52.

clock 14:49 14 uur 49. Nog 5 kilometer tot de top van de Colle di Nava voor de kopgroep!

clock 14:49 4'44". In het peloton valt het wat stil. De 5 vroege vluchters sprokkelen zo seconden. Ze hebben nu een voorsprong van 4'44" op zak. In het peloton is het nog steeds Groupama-FDJ voor Démare die controleert. 14 uur 49. time difference 4'44"

clock 14:46 14 uur 46. Sprintersploegen controleren op de klim. In het peloton nemen de sprintersploegen plaats aan kop. Het tempo gaat er wat uit op de klim. Zo proberen ze hun sprinters niet te verliezen. Groupama-FDJ, Israel-Premier Tech, UAE en Quick Step-Alpha Vinyl zijn alert.

clock 14:41 Colle di Nava. De kopgroep begint met een voorsprong van 3'30" aan de Colle di Nava. Deze klim is de enige van de dag. De col is 10,1 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7%. 14 uur 41. mountain

clock 14:40 1e tussensprint. De Italiaan Filippo Tagliani wint de tussensprint in Pieve di Teco. Hij sprokkelt 12 punten voor het puntenklassement, straks vallen er ook bonificatieseconden te verdienen. 14 uur 40. sprint point

clock 14:39 14 uur 39. De renners maken zich ondertussen op voor de Colle di Nava. Hoe zullen de sprinters deze klim verteren?

clock 14:37 Wat een domper voor Bardet en zijn team. 14 uur 37.

clock 14:35 14 uur 35. De kopgroep breidt zijn voorsprong uit. Ze hebben een voorgift van 3'45". Wat houden ze straks na de Colle di Nava nog over?

clock 14:33 Gisteren werd Romain Bardet ziek tijdens de 12e etappe. Deze nacht werd het erger. Hij probeerde toch nog te starten, maar de Fransman kan zijn Giro niet verderzetten. Wat een pech voor DSM! 14 uur 33.

clock 14:30 Opgave Romain Bardet! Romain Bardet heeft opgegeven wegens maagproblemen. De kopman van DSM stapt uit de Giro! Hij stond 4e in het algemeen klassement op 14 seconden van leider Juan Pedro López. 14 uur 30. give up

clock 14:27 14 uur 27. Over 8 kilometer krijgen de vroege vluchters de eerste tussensprint voorgeschoteld. Daarna begint de klim naar de top van de Colle di Nava.

clock 14:22 14 uur 22. UAE aan kop van het peloton. De kopgroep krijgt niet meer dan 3'20" van het peloton. UAE voert het tempo in het peloton aan kop aan.