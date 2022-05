LIVE Giro: Romain Bardet geeft op, 4 vluchters hebben ruime voorsprong te pakken na Colle di Nava

Ze zitten niet stil voorin en lossen elkaar goed af! De kloof is nog steeds groot. Nog 58 kilometer te gaan.

15 uur 39. De Bondt: "Het zal van Groupama-FDJ en Israel-Premier Tech afhangen of er een sprint komt".

De kopgroep weet zijn ruime voorsprong momenteel vast te houden: 5'30". In het peloton zijn het de sprintersploegen die het vuile werk proberen op te knappen.

Morgen staat het peloton een zware bergrit te wachten. Op het menu: 5 beklimmingen. De renners moeten een klim van 3e categorie afwerken en daarna nog vier van 2e categorie. De klassementsmannen zullen morgen zeker in hun kaarten laten kijken.

Groupama-FDJ en Quick Step-Alpha Vinyl werken aan kop van het peloton. Ze wisselen elkaar af in de hoop om seconden goed te maken op het kwartet voorin.

De enige klim van de dag is ondertussen achter de rug. Eenkhoorn, Prodhomme, Van den Berg en Maestri hebben een voorsprong van 6 minuten op het peloton. Over 80 kilometer wacht hen een oplopende finish. Kan de kopgroep het peloton verschalken en een massasprint voorkomen?

Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) voelt zich in zijn sas. De Nederlander reed met een strak tempo naar boven op de Colle di Nava en hij gooit zich nu ook in de afdaling.

De sprinters hebben de Colle di Nava goed verteerd. Moeten ze straks aan de bak in de sprint of gaat een vroege vluchter met de zege aan de haal?

15 uur 14. Dries De Bondt: "Het was een speciaal feestje gisteren na de zege van Stefano Oldani".

In de afdaling van de Colle di Nava schiet het peloton wakker. De sprintersploegen duwen goed door en wisselen elkaar voorin af. Ze moeten nog 6'30" goedmaken!

Het peloton is ook boven op de Colle di Nava. Net voor de top zien we de renners van Alpecin-Fenix opschuiven. Zijn ze iets van plan?

In het peloton probeert niemand weg te rijden of het tempo te verhogen. Groupama-FDJ rijdt al vanaf de voet van de klim aan kop.

De geloste Tagliani rijdt ondertussen in niemandsland. Hij heeft een achterstand van 2 minuten op de kopgroep.

De voorsprong van de kopgroep breidt uit tot 6 minuten! In het peloton valt het ook helemaal stil op de klim. De kopgroep kan de top al ruiken.

In het peloton blijft Groupama-FDJ werken aan kop van het peloton. Israel-Premier Tech en Quick Step-Alpha Vinyl blijven voorin in de buurt.

