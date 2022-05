Arnaud Démare onderstreept zijn sprinthegemonie in de Giro met zijn 3e zege

De 13e Giro-rit in een notendop:

Romain Bardet moet noodgedwongen opgeven

Op de Colle di Nava was de hoofdrol voor Eenkhoorn. De Nederlander zat goed in zijn sas en bepaalde het tempo. Tagliani had alle moeite van de wereld om te blijven volgen en liet begaan.

Nog voor de klim moest Romain Bardet noodgedwongen opgeven. De renner van DSM werd gisteren tijdens de 12e etappe ziek. Afgelopen nacht werd het alleen maar erger en Bardet kon zijn Giro niet meer verderzetten. Een enorme domper voor DSM, want de Fransman stond 4e in het algemeen klassement.

De sprinters kregen vandaag de op één na laatste kans op ritwinst. Enkel de Colle di Nava was een gevaarlijke hindernis voor de snelle mannen. Vroege vluchters hadden op dit parcours ook een uitgelezen kans. In de beginfase probeerden enkele renners te ontsnappen.

Peloton misrekent zich bijna

Arnaud Démare: "Het was een collectieve prestatie"

"Het was een geweldige dag. Ik begon te twijfelen of we de vroege vluchters konden inrekenen, want mijn ploeggenoten hadden al veel gegeven. Ze hebben fantastisch werk geleverd", vertelt Arnaud Démare in het flashinterview.

De sprintersploegen moesten vol aan de bak om de vroege vluchters terug te halen, in de laatste meters reed zijn team het gat dicht. "We hebben goed stand gehouden. Ik was helemaal op en begon te twijfelen of het me wel zou lukken om hier te winnen. Het was een collectieve prestatie."

"Voor ik naar de Giro kwam, zei ik dat ik het mooi zou vinden om een keer te winnen. Twee ritzeges was een droom, maar nu pak ik er al een derde", aldus een tevreden Démare.