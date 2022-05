Giro passeert vandaag voor het eerst weer langs plek waar Wouter Weylandt in 2011 overleed

Het is raar om te beseffen dat de Giro daar opnieuw zal passeren. Ik kan alleen maar denken aan de renners die mijn broer goed gekend hebben en nu in de Giro rijden. Voor hen zal het een speciaal moment zijn om voorbij dat punt te rijden.

07 uur 56. Het is raar om te beseffen dat de Giro daar opnieuw zal passeren. Ik kan alleen maar denken aan de renners die mijn broer goed gekend hebben en nu in de Giro rijden. Voor hen zal het een speciaal moment zijn om voorbij dat punt te rijden. Zus Elke Weylandt .

07 uur 48. Wouter Weylandt. Voor het eerst sinds de dodelijke val van Wouter Weylandt in de afdaling van de Passo del Bocco in de Giro van 2011 doet de Italiaanse rittenkoers die berg weer aan. Dat zorgt voor heel wat emoties in het peloton en bij familie en vrienden. Op 9 mei 2011 raakte de 26-jarige sprinter met zijn pedaal een muurtje, waarna hij een zware val maakte. De berg met de smalle, gevaarlijke afdaling lag toen dicht bij de finish in het begin van de Giro (rit 3), waardoor het peloton daar razendsnel passeerde. Nu ligt de top van de Passo del Bocco op meer dan 100 km van de streep in Genua, dan gaat het normaal minder op het scherp van de snee. Weylandt reed in de Giro 2011 met het nummer 108. Dat wordt sindsdien niet meer gebruikt. .