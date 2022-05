Giro LIVE: Twee Italianen en een Nederlander strijden om de zege na dag in de aanval

clock 16:30 16 uur 30. Leemreize, Rota en Oldani blijven mekaar goed aflossen op kop. Nog 2km. . Leemreize, Rota en Oldani blijven mekaar goed aflossen op kop. Nog 2km.

clock 16:29 16 uur 29. Welk team mag een tweede keer vieren? Wie vandaag ook wint, het is de tweede zege van dat team in de Giro. Jumbo-Visma won al met Bouwman, Alpecin-Fenix met Mathieu van der Poel en Intermarché-Wanty-Gobert met Girmay.

clock 16:27 16 uur 27. Langs de cruiseschepen in de haven van Genua ogen de koplopers heel klein. Maar hoe dan ook is de winnaar van vandaag een grote meneer. Het lag in het begin van de rit geen moment stil, het begin van een razendsnelle dag.

clock 16:25 16 uur 25. Mollema, Kelderman, Hamilton en Buitrago blijven druk zetten op de drie leiders. Ze mogen voorin zeker niet beginnen te speculeren.

clock 16:22 Achtervolgers komen wat dichterbij. Oldani, Rota en Leemreize blijven goed samenwerken, maar de voorsprong wordt toch weer wat kleiner: 40". 16 uur 22. time difference

clock 16:19 16 uur 19. Genua komt stilaan in zicht, nog 10km te gaan.

clock 16:13 16 uur 13. Wie wint voor het eerst? Oldani is sowieso de snelste van de drie koplopers. Rota en Leemreize zullen dus nog wat moeten verzinnen, willen ze winnen vandaag. Hoe dan ook wordt het voor de winnaar de eerste zege uit zijn carrière.

Hoe dan ook wordt het voor de winnaar de eerste zege uit zijn carrière.

clock 16:13 De winnaar zit vooraan. Mollema, Kelderman, Hamilton en Buitrago lijken uitgeteld voor de zege. Ze volgen op 55" met nog 15km te gaan. 16 uur 13. time difference

clock 16:08 16 uur 08. Gijs Leemreize is op zijn 22e al bezig aan zijn derde profseizoen bij Jumbo-Visma. Deze Giro is zijn eerste grote ronde. Ook in de vierde etappe richting de Etna was hij mee in de ontsnapping.

clock 16:04 16 uur 04. De vier achtervolgers blijven hangen op 35", zit de winnaar toch vooraan?

clock 16:04 Peloton op bijna 8 minuten. Het peloton is ook boven op de laatste klim van de dag. De achterstand is opgelopen naar 7'48" en dus kan Kelderman toch een zaakje doen in het klassement. 16 uur 04. time difference

clock 15:59 15 uur 59. Op naar 7 leiders? Mollema, Kelderman, Buitrago en Hamilton komen dichter bij de drie leiders. Een samensmelting hangt in de lucht en ook de andere vluchters zijn niet kansloos, want er moet nog altijd 25km gereden worden.

clock 15:56 Zou hij? 15 uur 56. Zou hij?

clock 15:55 15 uur 55. De achtervolgers zijn niet veel dichterbij gekomen op de klim. Lukt het wel in de vallei straks?

clock 15:53 Situatie op de top van de laatste klim:. - Oldani, Rota, Leemreize, nog 30km - Buitrago, Mollema, Kelderman, Hamilton +50" - andere vluchters met o.a. Van der Poel, Cort, Taaramäe - peloton +6'30" . 15 uur 53. hill

clock 15:48 15 uur 48. Van der Poel past. Voor Mathieu van der Poel is de klim te lastig. Hij zet zich op de kant. Geven wel een goede indruk: Buitrago, Kelderman, Mollema, Hamilton en Denz. De 5 volgen op 50" van de drie leiders.

clock 15:46 15 uur 46. Buitrago vliegt voorbij Riesebeek naar de vierde plaats. Dat allemaal op meer dan 50 seconden van de drie leiders.