Giro LIVE: Renners zijn onderweg naar Passo del Bacco, plek waar Wouter Weylandt in 2011 overleed

Zien we ook strijd bij de klassementsmannen? Richard Carapaz deed gisteren een zaakje.

Belgen in de aanval? Wouter Weylandt zit in het collectieve Vlaamse wielergeheugen. Heel wat landgenoten zullen vandaag ongetwijfeld mee willen zitten in de vlucht van de dag. We denken spontaan aan Thomas De Gendt, Pieter Serry, Mauri Vansevenant, Dries De Bondt en Aimé De Gendt.

De topfavoriet vandaag: Mathieu van der Poel.

Geen Ewan meer. Zoek vandaag niet meer naar Caleb Ewan. De kopman van Lotto-Soudal heeft er na een teleurstellende Giro de brui aan gegeven. Hij kwam een paar keer dichtbij de zege, maar kon geen enkele keer vieren.

Het volgende doel van Ewan is de Tour, die hij gaat voorbereiden met de Ronde van België.

Het is vandaag uiteraard geen gemakkelijke dag voor heel wat mensen.

Passo del Bocco. De Passo del Bocco is officieel slechts 6km lang, maar eigenlijk begint de klim al in startplaats Parma. De renners vertrekken vandaag met het voorwiel omhoog en klimmen gestaag tot ze boven zijn op de Passo del Bocco, na iets meer dan 100km.

In de afdaling liet Wouter Weylandt 11 jaar geleden het leven, vandaag passeren de renners rond 14.30 u. aan de gedenkplaats, 20min eerder zal de Giro-organisatie er een krans neerleggen.

In Parma worden de renners voorgesteld aan het publiek:

Langste rit. De rit van vandaag is ook de langste uit deze Giro, met 204km. Het is al even geleden dat de langste rit van de Ronde van Italië in de buurt lag van de 200km, zo gingen we in 2010 en 2015 zelfs nog boven de 260km. Een goede evolutie.

Onderweg liggen er vandaag drie beklimmingen van de derde categorie: - na 97,6km: Passo del Boco: 6km aan 3,7% - na 151,7km: La Colletta: 9km aan 4,3% - na 173,4km: Valico di Trensasco: 4,3km aan 7,9%

Het is raar om te beseffen dat de Giro daar opnieuw zal passeren. Ik kan alleen maar denken aan de renners die mijn broer goed gekend hebben en nu in de Giro rijden. Voor hen zal het een speciaal moment zijn om voorbij dat punt te rijden. Zus Elke Weylandt

Ik snap wel dat ze op een gegeven moment die berg weer in het parcours steken. Ik neem dat niet verkeerd op. Maar die berg zal voor ons altijd een vermaledijde plek blijven, een plek met veel emoties. Zus Elke Weylandt

Wouter Weylandt. Voor het eerst sinds de dodelijke val van Wouter Weylandt in de afdaling van de Passo del Bocco in de Giro van 2011 doet de Italiaanse rittenkoers die berg weer aan. Dat zorgt voor heel wat emoties in het peloton en bij familie en vrienden.

Op 9 mei 2011 raakte de 26-jarige sprinter met zijn pedaal een muurtje, waarna hij een zware val maakte. De berg met de smalle, gevaarlijke afdaling lag toen dicht bij de finish in het begin van de Giro (rit 3), waardoor het peloton daar razendsnel passeerde.

Nu ligt de top van de Passo del Bocco op meer dan 100 km van de streep in Genua, dan gaat het normaal minder op het scherp van de snee.

Weylandt reed in de Giro 2011 met het nummer 108. Dat wordt sindsdien niet meer gebruikt.



Op 9 mei 2011 raakte de 26-jarige sprinter met zijn pedaal een muurtje, waarna hij een zware val maakte. De berg met de smalle, gevaarlijke afdaling lag toen dicht bij de finish in het begin van de Giro (rit 3), waardoor het peloton daar razendsnel passeerde.



Nu ligt de top van de Passo del Bocco op meer dan 100 km van de streep in Genua, dan gaat het normaal minder op het scherp van de snee.



Weylandt reed in de Giro 2011 met het nummer 108. Dat wordt sindsdien niet meer gebruikt.

