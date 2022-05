Giro LIVE: Peloton laat twee Italianen meteen rijden in biljartvlakke etappe

Vandaag zijn de spurters in de Giro weer aan het woord in rit 11. Mark Cavendish en Arnaud Démare (2x) kunnen daar met vertrouwen naar uitkijken, want ze wonnen al in massaspurten in deze Giro. Voor Caleb Ewan is het wellicht de laatste kans. Morgen komt hij misschien nog aan de start, overmorgen zeker niet meer. Volg hier de langste etappe in deze Giro met 203 km vanaf 12.30 uur.