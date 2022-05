Alberto Dainese (DSM) sprint naar de mooiste zege uit zijn carrière in de Giro

De 11e Giro-rit in een notendop:

Slimme Carapaz, sterke De Bondt

Het verhaal van de op één na langste rit van de 105e Giro is snel geschreven. De eerste aanval was meteen ook de goede, het peloton was blij met het Italiaanse duo Rastelli (Bardiani) en Tagliani (Drone Hopper) op kop.

De twee kregen nooit veel voorsprong en op 100km van het einde werden ze al gegrepen door een nerveus peloton, uit op waaiers bij het ingaan van het binnenland.

De pogingen waren er wel, maar breken deed het nooit. Ewan had het wel lastig, maar zou toch nog terugkeren na een moeilijk moment.

Ineos bracht tussendoor Carapaz met sprekend gemak naar de tweede tussensprint van de dag. De Ecuadoriaan pakte er zonder moeite drie bonificatieseconden en is nu derde in de stand op 12 seconden van leider Lopez, die vandaag een rustige dag kende.

Met nog 50km op de teller ging Dries De Bondt er in zijn eentje vandoor. De ex-kampioen van België hield verrassend lang stand en werd uiteindelijk pas gegrepen bij het ingaan van de laatste kilometer.

In de koninklijke sprint hadden aanvankelijk Cavendish en Démare de beste kaarten in handen. Geen van beiden kon het afmaken, want het was uiteindelijk Dainese die duidelijk de snelste was op de linkerkant. Zijn eerste zege in de WorldTour op zijn 24e.