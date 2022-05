LIVE: Lawrence Naesen gaat mee in de vroege vlucht, Alpecin-Fenix en Lotto-Soudal controleren

clock 13:55 13 uur 55.

clock 13:52 13 uur 52. Ook Intermarché heeft een mannetje bij gezet op kop van het peloton. Girmay gelooft dus, terecht, in de zege vandaag. Geen spoor van Quick Step en FDJ: wellicht is de finale te zwaar voor Cavendish en Démare.

clock 13:37 13 uur 37. Nog op het menu:. - na 110,8km: Crocette Di Montecosaro (cat. 4): 2,7km aan 5% - na 126,3km: Recanati (cat. 4): 2,7km aan 7,8% - na 187,5km: Monsano (cat. 4): 4,2km aan 4,2%

clock 13:27 13 uur 27. Op 162km van het einde wordt de achtervolging stilaan ingezet. Alpecin-Fenix, Bardiani, Bahrain Victorious en Trek-Segafredo zitten vooraan. . Op 162km van het einde wordt de achtervolging stilaan ingezet. Alpecin-Fenix, Bardiani, Bahrain Victorious en Trek-Segafredo zitten vooraan.

clock 13:25 13 uur 25.

clock 13:20 13 uur 20. Case closed tussen Lopez en Oomen. Mooi moment achterin het peloton: Sam Oomen en leider Lopez slaan een praatje na het "bidonincident" van vorige zondag. Ze sluiten hun babbel af met een "knuffel". Case closed dus! Tom Dumoulin ziet het in de buurt graag gebeuren. Hij haalt om te lachen zijn bidon boven en dreigt ermee Lopez te raken. U merkt het: het tempo ligt niet al te hoog in het peloton.

Tom Dumoulin ziet het in de buurt graag gebeuren. Hij haalt om te lachen zijn bidon boven en dreigt ermee Lopez te raken.

U merkt het: het tempo ligt niet al te hoog in het peloton.

clock 13:19 13 uur 19.

clock 13:17 13 uur 17. Rozetruidrager Lopez en zijn ploegmaats van Trek-Segafredo moeten zich vandaag absoluut geen zorgen maken. De Marchi is voorin de best geplaatste op meer dan een uur achterstand van de Spaanse leider.

clock 13:15 5 minuten. Het gaat snel met de voorsprong van Naesen, Bais en De Marchi: de drie hebben al vijf minuten ondertussen. In het peloton zitten de ploegmaats van Mathieu van der Poel en Caleb Ewan goed voorin, maar tempo maken doen ze nog niet.

In het peloton zitten de ploegmaats van Mathieu van der Poel en Caleb Ewan goed voorin, maar tempo maken doen ze nog niet.

clock 13:04 13 uur 04. De drie zijn weg! Twintig kilometer heeft het geduurd, maar de vlucht is weg. In het peloton wordt de strijdbijl begraven en dat is goed nieuws voor Lawrence Naesen, Mattia Bais en Alessandro De Marchi. De voorsprong van de drie leiders is al meer dan 1 minuut.

De voorsprong van de drie leiders is al meer dan 1 minuut.

clock 13:02 13 uur 02. Naesen, Bais en De Marchi rijden met z'n drieën bijna 30 seconden weg van het peloton, waar het toch uitvallen blijft regenen.

clock 12:59 12 uur 59. Ritwinst is het grote doel in deze Giro, maar ik wil ook genieten. De steun vanuit Eritrea is echt zot. De mensen worden er volledig gek. Biniam Girmay (Intarmarché-Wanty-Gobert).

clock 12:58 12 uur 58.

clock 12:56 12 uur 56. De drie krijgen nog geen vrijgeleide. Vooral bij BikeExchange en Jumbo-Visma blijven ze erg actief voorin het peloton.

clock 12:54 12 uur 54. Ik denk dat het vandaag te zwaar is voor mij, morgen is een betere kans. Arnaud Démare (FDJ).

clock 12:53 12 uur 53.

clock 12:52 12 uur 52. De voorsprong van Naesen, Bais en De Marchi is voorlopig 15 seconden.

clock 12:52 12 uur 52. Het is zeker de bedoeling om mee te springen in de vlucht. We willen graag een etappe winnen en met Girmay hebben we vandaag een goede kans. Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert).