Sprinters of punchers op eerste dag van de Giro? "Het zag er zwaarder uit in het roadbook"

clock 17:32 17 uur 32. Dit is wat de kanshebbers op de ritzege in de finale te wachten staat.

clock 17:31 17 uur 31. Eerlijk: in het roadbook zag de helling richting de finish er zwaarder uit. Het is een lastig bergje, maar het lijkt me niet onmogelijk. Al kan ik echt niet met zekerheid zeggen of ik kan meesprinten voor de zege. Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Eerlijk: in het roadbook zag de helling richting de finish er zwaarder uit. Het is een lastig bergje, maar het lijkt me niet onmogelijk. Al kan ik echt niet met zekerheid zeggen of ik kan meesprinten voor de zege. Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

clock 17:31 17 uur 31. Overleven de sprinters? Intussen heeft zowat iedereen een kijkje kunnen nemen bij de aankomstplaats van vrijdag (tussen 17 u en 17.30 u). De meningen zijn verdeeld. Op papier heeft het knikje naar de burcht van Visegrad veel weg van de Poggio, maar deze bult bevat wel een steilere passage dan de scherprechter in Milaan-Sanremo. Op iets minder dan 4 kilometer van de finish zullen heel wat sprinters op de passage van zo'n 8 procent naar adem happen. . Overleven de sprinters? Intussen heeft zowat iedereen een kijkje kunnen nemen bij de aankomstplaats van vrijdag (tussen 17 u en 17.30 u). De meningen zijn verdeeld. Op papier heeft het knikje naar de burcht van Visegrad veel weg van de Poggio, maar deze bult bevat wel een steilere passage dan de scherprechter in Milaan-Sanremo. Op iets minder dan 4 kilometer van de finish zullen heel wat sprinters op de passage van zo'n 8 procent naar adem happen.

clock 05-05-2022 05-05-2022.

clock 19:33 19 uur 33. Het wordt kantje boord voor Caleb Ewan in de eerste rit. Als er niet van bij de voet wordt aangevallen, dan kan hij misschien overleven. Maar ik denk niet dat wij zullen rijden voor een sprint, we zullen wel kijken of hij overleeft. Caleb zal een hele goeie dag moeten hebben om te kunnen winnen. . Thomas De Gendt (Lotto-Soudal). Het wordt kantje boord voor Caleb Ewan in de eerste rit. Als er niet van bij de voet wordt aangevallen, dan kan hij misschien overleven. Maar ik denk niet dat wij zullen rijden voor een sprint, we zullen wel kijken of hij overleeft. Caleb zal een hele goeie dag moeten hebben om te kunnen winnen. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal)