Om 12.20 u gaat de Giro van start: regenbuien kunnen de finale extra kruiden

clock 09:54 09 uur 54. In dit peloton rijden 3 Hongaren mee. Attila Valter is de bekendste. Hij droeg vorig jaar eventjes de roze trui. Valter is behoorlijk explosief en zou zijn landgenoten kunnen opvrolijken met een knalprestatie, maar binnen zijn team moet hij ook rekening houden met de benen van Arnaud Démare. Valter heeft de finale alleszins veelvuldig verkend en beschouwt Mathieu van der Poel nog steeds als de topfavoriet. "Van der Poel twijfelt zelf wel, maar tijdens een verkenning was hij meteen de snelste op Strava. Hij blijft mijn favoriet, maar iedereen zal hem schaduwen. Dat zal het niet gemakkelijker maken", geeft de Hongaar aan.

clock 09:51 09 uur 51. Er zijn zoveel scenario's mogelijk. Veel zal afhangen van de wind op de helling. Bij tegenwind stijgen de kansen van de sprinters. Attila Valter (Groupama-FDJ). Er zijn zoveel scenario's mogelijk. Veel zal afhangen van de wind op de helling. Bij tegenwind stijgen de kansen van de sprinters. Attila Valter (Groupama-FDJ)

clock 09:40 Regen in de finale? Of we straks een volwaardige massasprint krijgen, is dus nog maar de vraag. Richting de voet van de slothelling volgt er sowieso een sprint om bij te huiveren, want positionering is cruciaal. Wat het extra complex kan maken, is de verwachte regenval in de aankomstplaats. De temperaturen zijn bijzonder aangenaam, maar er hangen deze namiddag druppels in de lucht. . 09 uur 40. rain Regen in de finale? Of we straks een volwaardige massasprint krijgen, is dus nog maar de vraag. Richting de voet van de slothelling volgt er sowieso een sprint om bij te huiveren, want positionering is cruciaal. Wat het extra complex kan maken, is de verwachte regenval in de aankomstplaats. De temperaturen zijn bijzonder aangenaam, maar er hangen deze namiddag druppels in de lucht.

clock 09:38 09 uur 38. Grande Partenza! Het aftellen zit er bijna op. Om 12.20 u verlaten de renners de Hongaarse hoofdstad Boedapest en om 12.40 u volgt het officiële startschot van deze openingsetappe. Biljartvlak is het traject van 195 kilometer richting Visegrad niet, maar het is een gemoedelijke aanloop richting de explosie die verwacht wordt op de Citadel van het historische Hongaarse stadje. Over het slotbergje is al veel gezegd en geschreven en er is ook al gegoocheld met cijfers en percentages. Wees vooral aandachtig als we het spandoek van de laatste 4 kilometer gepasseerd zijn. Dan duikt het steilste stuk op: wie daar over voldoende pk's beschikt, kan het pak fors uitdunnen. Rond 17.20 u kennen we de eerste rozetruidrager in deze 105e Giro. . Grande Partenza! Het aftellen zit er bijna op. Om 12.20 u verlaten de renners de Hongaarse hoofdstad Boedapest en om 12.40 u volgt het officiële startschot van deze openingsetappe. Biljartvlak is het traject van 195 kilometer richting Visegrad niet, maar het is een gemoedelijke aanloop richting de explosie die verwacht wordt op de Citadel van het historische Hongaarse stadje. Over het slotbergje is al veel gezegd en geschreven en er is ook al gegoocheld met cijfers en percentages. Wees vooral aandachtig als we het spandoek van de laatste 4 kilometer gepasseerd zijn. Dan duikt het steilste stuk op: wie daar over voldoende pk's beschikt, kan het pak fors uitdunnen. Rond 17.20 u kennen we de eerste rozetruidrager in deze 105e Giro.

clock 17:31 17 uur 31. Eerlijk: in het roadbook zag de helling richting de finish er zwaarder uit. Het is een lastig bergje, maar het lijkt me niet onmogelijk. Al kan ik echt niet met zekerheid zeggen of ik kan meesprinten voor de zege. Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Eerlijk: in het roadbook zag de helling richting de finish er zwaarder uit. Het is een lastig bergje, maar het lijkt me niet onmogelijk. Al kan ik echt niet met zekerheid zeggen of ik kan meesprinten voor de zege. Arnaud Démare (Groupama-FDJ)

clock 17:31 17 uur 31. Overleven de sprinters? Intussen heeft zowat iedereen een kijkje kunnen nemen bij de aankomstplaats van vrijdag (tussen 17 u en 17.30 u). De meningen zijn verdeeld. Op papier heeft het knikje naar de burcht van Visegrad veel weg van de Poggio, maar deze bult bevat wel een steilere passage dan de scherprechter in Milaan-Sanremo. Op iets minder dan 4 kilometer van de finish zullen heel wat sprinters op de passage van zo'n 8 procent naar adem happen. . Overleven de sprinters? Intussen heeft zowat iedereen een kijkje kunnen nemen bij de aankomstplaats van vrijdag (tussen 17 u en 17.30 u). De meningen zijn verdeeld. Op papier heeft het knikje naar de burcht van Visegrad veel weg van de Poggio, maar deze bult bevat wel een steilere passage dan de scherprechter in Milaan-Sanremo. Op iets minder dan 4 kilometer van de finish zullen heel wat sprinters op de passage van zo'n 8 procent naar adem happen.

clock 19:33 19 uur 33. Het wordt kantje boord voor Caleb Ewan in de eerste rit. Als er niet van bij de voet wordt aangevallen, dan kan hij misschien overleven. Maar ik denk niet dat wij zullen rijden voor een sprint, we zullen wel kijken of hij overleeft. Caleb zal een hele goeie dag moeten hebben om te kunnen winnen. . Thomas De Gendt (Lotto-Soudal). Het wordt kantje boord voor Caleb Ewan in de eerste rit. Als er niet van bij de voet wordt aangevallen, dan kan hij misschien overleven. Maar ik denk niet dat wij zullen rijden voor een sprint, we zullen wel kijken of hij overleeft. Caleb zal een hele goeie dag moeten hebben om te kunnen winnen. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal)