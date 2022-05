LIVE Giro: Gezonde spanning in Boedapest, sprinters hopen te overleven

clock 12:13 Biniam Girmay: een van de topfavorieten vandaag. 12 uur 13. Biniam Girmay: een van de topfavorieten vandaag

clock 12:03 12 uur 03. Geen proloog vandaag, wel een tocht van 195 kilometer. Behoorlijk lang, maar in deze Giro staan geen marathonritten geprogrammeerd. Slechts 4 keer wordt de kaap van 200 kilometer lichtjes overschreden. . Geen proloog vandaag, wel een tocht van 195 kilometer. Behoorlijk lang, maar in deze Giro staan geen marathonritten geprogrammeerd. Slechts 4 keer wordt de kaap van 200 kilometer lichtjes overschreden.

clock 11:55 Fiets al eens mee over het slotklimmetje. . 11 uur 55. Fiets al eens mee over het slotklimmetje.

clock 11:52 11 uur 52. Over een halfuurtje worden de duiven gelost. De decibelmeter gaat de hoogte in bij de presentatie van de 3 Hongaren in dit pak: Attila Valter (Groupama-FDJ), Barnabas Peak (Intermarché-Wanty-Gobert) en Erik Fetter (Eolo-Kometa). . Over een halfuurtje worden de duiven gelost. De decibelmeter gaat de hoogte in bij de presentatie van de 3 Hongaren in dit pak: Attila Valter (Groupama-FDJ), Barnabas Peak (Intermarché-Wanty-Gobert) en Erik Fetter (Eolo-Kometa).

clock 11:32 11 uur 32. De plattegrond van de finale: het zwaartepunt van de klim situeert zich na de haakse bocht naar links op 4 kilometer van de finish.

clock 11:31 11 uur 31. Ik ben nog niet top, maar mijn vorm gaat wel in stijgende lijn. Tijdens de Giro zal ik beslissen of ik zelf een klassement nastreef. In het andere geval help ik Miguel Angel Lopez en ga ik voor ritzeges. Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan). Ik ben nog niet top, maar mijn vorm gaat wel in stijgende lijn. Tijdens de Giro zal ik beslissen of ik zelf een klassement nastreef. In het andere geval help ik Miguel Angel Lopez en ga ik voor ritzeges. Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan)

clock 11:23 11 uur 23. Over minder dan een uur begint de Giro. In Boedapest worden de ploegen druppelsgewijs voorgesteld. De zon zit verstopt achter een dik pak wolken. . Over minder dan een uur begint de Giro. In Boedapest worden de ploegen druppelsgewijs voorgesteld. De zon zit verstopt achter een dik pak wolken.

clock 11:10 11 uur 10. Duikt Viktor Orban straks op bij de start? De controversiële Hongaarse premier hebben we de voorbije dagen nog niet gezien of gehoord en ook vragen over het Hongaarse politieke klimaat werden de voorbije dagen vakkundig genegeerd. Misschien spotten we Orban wel in Székesfehérvár, waar na 75 kilometer een tussensprint ligt. Het is de geboortestad van Orban. . Duikt Viktor Orban straks op bij de start? De controversiële Hongaarse premier hebben we de voorbije dagen nog niet gezien of gehoord en ook vragen over het Hongaarse politieke klimaat werden de voorbije dagen vakkundig genegeerd. Misschien spotten we Orban wel in Székesfehérvár, waar na 75 kilometer een tussensprint ligt. Het is de geboortestad van Orban.

clock 11:07 Een Europese finale voor AS Roma of niet: op de voorpagina van La Gazzetta dello Sport duwt koers voetbal even van het hoogste schavotje. . 11 uur 07. Een Europese finale voor AS Roma of niet: op de voorpagina van La Gazzetta dello Sport duwt koers voetbal even van het hoogste schavotje.

clock 11:06 11 uur 06. Ik durf de sprinters zeker niet uit te sluiten voor etappewinst. Bij het begin van een grote ronde is iedereen extra gemotiveerd. Alejandro Valverde (Movistar). Ik durf de sprinters zeker niet uit te sluiten voor etappewinst. Bij het begin van een grote ronde is iedereen extra gemotiveerd. Alejandro Valverde (Movistar)

clock 11:01 11 uur 01. Start- en aankomstplaats liggen niet zo ver van elkaar verwijderd, maar we maken een lange lus om het dagprogramma te vullen.

clock 10:48 10 uur 48. In onderstaande lijstjes figureren klassementsmannen als Miguel Angel Lopez, Romain Bardet en Tom Dumoulin niet. Zij behoren niet tot de uitgebreide tros favorieten (sprinters en punchers) voor de dagzege, maar in de strijd om de roze trui zullen zij zich uiteraard ook niet willen laten ringeloren. De plaatsjes op de eerste rij zullen peperduur zijn, zeker met de tijdrit van morgen in het achterhoofd. Wie geen seconden verliest, kan zaterdag eventueel het roze erven van de dagwinnaar van vandaag. Dan denken we in eerste instantie aan Dumoulin. . In onderstaande lijstjes figureren klassementsmannen als Miguel Angel Lopez, Romain Bardet en Tom Dumoulin niet. Zij behoren niet tot de uitgebreide tros favorieten (sprinters en punchers) voor de dagzege, maar in de strijd om de roze trui zullen zij zich uiteraard ook niet willen laten ringeloren. De plaatsjes op de eerste rij zullen peperduur zijn, zeker met de tijdrit van morgen in het achterhoofd. Wie geen seconden verliest, kan zaterdag eventueel het roze erven van de dagwinnaar van vandaag. Dan denken we in eerste instantie aan Dumoulin.

clock 10:47 10 uur 47. De punchers in dit peloton. Ineos Grenadiers: Richard Carapaz, Jhonatan Narvaez AG2R-Citroën: Andrea Vendrame Alpecin-Fenix: Mathieu van der Poel Bahrain Victorious: Pello Bilbao Bardiani: Filippo Fiorellli Bora-Hansgrohe: Wilco Kelderman, Jai Hindley Cofidis: Guillaume Martin Drone Hopper: Natnael Tesfatsion EF-EasyPost: Magnus Cort, Simon Carr Eolo-Kometa: Lorenzo Fortunato, Vincenzo Albanese Groupama-FDJ: Attila Valter Intermarché-Wanty-Gobert: Biniam Girmay Movistar: Alejandro Valverde Quick Step-Alpha Vinyl: Mauro Schmid, Davide Ballerini BikeExchange: Simon Yates Trek-Segafredo: Giulio Ciccone UAE: Joao Almeida, Diego Ulissi . De punchers in dit peloton Ineos Grenadiers: Richard Carapaz, Jhonatan Narvaez AG2R-Citroën: Andrea Vendrame Alpecin-Fenix: Mathieu van der Poel Bahrain Victorious: Pello Bilbao Bardiani: Filippo Fiorellli Bora-Hansgrohe: Wilco Kelderman, Jai Hindley Cofidis: Guillaume Martin Drone Hopper: Natnael Tesfatsion EF-EasyPost: Magnus Cort, Simon Carr Eolo-Kometa: Lorenzo Fortunato, Vincenzo Albanese Groupama-FDJ: Attila Valter Intermarché-Wanty-Gobert: Biniam Girmay Movistar: Alejandro Valverde Quick Step-Alpha Vinyl: Mauro Schmid, Davide Ballerini BikeExchange: Simon Yates Trek-Segafredo: Giulio Ciccone UAE: Joao Almeida, Diego Ulissi

clock 10:40 10 uur 40. De sprinters in dit peloton. Alpecin-Fenix: Jakub Mareczko Bahrain Victorious: Phil Bauhaus Cofidis: Davide Cimolai, Simone Consonni Groupama-FDJ: Arnaud Démare Israel-Premier Tech: Giacomo Nizzolo Lotto-Soudal: Caleb Ewan Quick Step-Alpha Vinyl: Mark Cavendish DSM: Cees Bol, Alberto Dainese Trek-Segafredo: Edward Theuns UAE: Fernando Gaviria . De sprinters in dit peloton Alpecin-Fenix: Jakub Mareczko Bahrain Victorious: Phil Bauhaus Cofidis: Davide Cimolai, Simone Consonni Groupama-FDJ: Arnaud Démare Israel-Premier Tech: Giacomo Nizzolo Lotto-Soudal: Caleb Ewan Quick Step-Alpha Vinyl: Mark Cavendish DSM: Cees Bol, Alberto Dainese Trek-Segafredo: Edward Theuns UAE: Fernando Gaviria

clock 10:40 Moet hij vandaag al aan de bak voor Caleb Ewan of zal Lotto-Soudal eerder afwachtend koersen? 10 uur 40. Moet hij vandaag al aan de bak voor Caleb Ewan of zal Lotto-Soudal eerder afwachtend koersen?

clock 09:54 09 uur 54. In dit peloton rijden 3 Hongaren mee. Attila Valter is de bekendste. Hij droeg vorig jaar eventjes de roze trui. Valter is behoorlijk explosief en zou zijn landgenoten kunnen opvrolijken met een knalprestatie, maar binnen zijn team moet hij ook rekening houden met de benen van Arnaud Démare. Valter heeft de finale alleszins veelvuldig verkend en beschouwt Mathieu van der Poel nog steeds als de topfavoriet. "Van der Poel twijfelt zelf wel, maar tijdens een verkenning was hij meteen de snelste op Strava. Hij blijft mijn favoriet, maar iedereen zal hem schaduwen. Dat zal het niet gemakkelijker maken", geeft de Hongaar aan. . In dit peloton rijden 3 Hongaren mee. Attila Valter is de bekendste. Hij droeg vorig jaar eventjes de roze trui. Valter is behoorlijk explosief en zou zijn landgenoten kunnen opvrolijken met een knalprestatie, maar binnen zijn team moet hij ook rekening houden met de benen van Arnaud Démare. Valter heeft de finale alleszins veelvuldig verkend en beschouwt Mathieu van der Poel nog steeds als de topfavoriet. "Van der Poel twijfelt zelf wel, maar tijdens een verkenning was hij meteen de snelste op Strava. Hij blijft mijn favoriet, maar iedereen zal hem schaduwen. Dat zal het niet gemakkelijker maken", geeft de Hongaar aan.

clock 09:51 09 uur 51. Er zijn zoveel scenario's mogelijk. Veel zal afhangen van de wind op de helling. Bij tegenwind stijgen de kansen van de sprinters. Attila Valter (Groupama-FDJ). Er zijn zoveel scenario's mogelijk. Veel zal afhangen van de wind op de helling. Bij tegenwind stijgen de kansen van de sprinters. Attila Valter (Groupama-FDJ)