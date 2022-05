LIVE Giro: 2 Italiaanse vluchters, teams van Van der Poel en Girmay controleren

Fase per fase

Fase per fase

14:02 7'34". Het duo verliest van zijn pluimen. Ze hebben al meer dan 3 minuten moeten inleveren: 7'34".

13:57 De reeks van UAE. Welk team opent straks zijn rekening? Statistisch gezien is de kans het grootst dat UAE de dagwinnaar levert. De ploeg van Joao Almeida en Diego Ulissi won in de voorbije 7 grote rondes minstens één etappe. Dat is de langste winstreeks van alle ploegen.

13:53 Senne Leysen (Alpecin-Fenix) staat er niet meer alleen voor. Ook Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert) wordt opgetrommeld om zijn duit in het zakje te doen.

13:50 Zullen Mattia Bais en Filippo Tagliani straks iets overhouden aan hun avontuur? Vermoedelijk niet, want de bergtrui zal geen souvenir voor een van de Italianen van Drone Hopper worden. Er zijn wel bergpunten, maar die worden pas uitgedeeld aan de finish in Visegrad.

13:45 Edward Theuns: "Onze klassementsmannen veilig afzetten is het eerste doel".

13:45 Ik vrees dat ze niet zullen stilvallen op de klim. Edward Theuns (Trek-Segafredo).

13:44 Eerste uur is voorbij. Nog 152 kilometer en het eerste uur van deze Giro staat in de boeken. We zijn op pad met een gemiddelde van 41,6 km/u.

13:36 Senne Leysen is de eerste werkmier van Mathieu van der Poel. Het is opvallend hoe DSM zich volledig presenteert in zijn wiel. Voor Cees Bol en Alberto Dainese zal deze hap te zwaar op de maag liggen, Romain Bardet en Thymen Arensman hebben ook niet het ideale profiel.

13:31 Een Hongaarse wielertoerist eist even alle aandacht op. Hij peddelt op het fietspad naast de twee Italiaanse vluchters. Ofwel mag hij aanspraak maken op een profcontract, ofwel bouwen ook Bais en Tagliani al een beetje reserve in.

13:28 Eolo-Kometa en Bardiani hadden dus geen spatje interesse in de vlucht van de dag. Dat verraadt dat die 2 ploegen volop geloven in de kansen van Vincenzo Albanese en Filippo Fiorelli.

13:28 Bais en Tagliani krijgen een grote voorsprong van het peloton.

13:27 10'32". Doen we er nog een klets bij? Jawel! De voorsprong van ons kopduo gaat in de dubbele cijfers. Dat is het signaal voor Alpecin-Fenix, Movistar en DSM om te stoppen met tukken.

13:24 Biniam Girmay: "De kans van mijn leven op de roze trui? Neen, gewoon de eerste kans".

13:24 Iedereen weet wie de topfavoriet is: Mathieu van der Poel! Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert).

13:22 Cort. Over Magnus Cort (EF-EasyPost) wordt weinig gesproken. De Deen is normaal een certitude voor dit soort ritten, maar hij maakt nu pas zijn rentree na een sleutelbeenbreuk in Tirreno-Adriatico. Cort kan hier zijn trilogie in de grote rondes vervolledigen. In dit pak hebben Simon Yates, Caleb Ewan, Thomas De Gendt, Vincenzo Nibali, Tom Dumoulin, Alejandro Valverde en Mark Cavendish zich al bij dat clubje gevoegd.

13:18 Delen ze hun strategie voor zo meteen? Caleb Ewan klopt even aan bij Mathieu van der Poel voor een babbel. "Mijn winstkansen zullen bepaald worden door het koersgedrag. Als er aangevallen wordt, dan zal ik het lastig krijgen. Bij een egaal tempo kan ik overleven", voorspelde de Australiër vanmiddag.

13:14 In het peloton maakt niemand aanstalten om de Tim Declercq van deze Giro te spelen. De afwachtende houding wordt bevestigd door de chrono: 8'23".

13:12 Aan supporters bij de start geen gebrek.

13:11 Van der Poel en Dumoulin, Ewan en Cavendish: de hoofdrolspelers zoeken elkaar op en hebben blijkbaar veel te vertellen. De voorsprong van de 2 leiders is aangedikt tot 7'06".