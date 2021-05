LIVE Giro: Eindelijk een kopgroep, hoeveel ruimte krijgen ze van het peloton?

14:56 14 uur 56. Over de onfortuinlijke Matej Mohoric sijpelt ook nieuws door. De Sloveen heeft een hersenschudding opgelopen, maar heeft nooit het bewustzijn verloren. Als de schade zo beperkt blijft, dan mag Mohoric van geluk spreken na zijn tuimeling. . Over de onfortuinlijke Matej Mohoric sijpelt ook nieuws door. De Sloveen heeft een hersenschudding opgelopen, maar heeft nooit het bewustzijn verloren. Als de schade zo beperkt blijft, dan mag Mohoric van geluk spreken na zijn tuimeling.

14:56 14 uur 56. Nog 60 kilometer. We naderen 15 u, een geschikt moment om het verhaal van de dag te schetsen. Dat is een onmogelijke opdracht, want zowat de helft van het peloton heeft zijn zegje gedaan in de aanvangsfase. We kregen een stortvloed aan aanvallen en pas na meer dan 70 kilometer werd de juiste mengelmoes gevonden. 17 renners trekken richting de finale, maar de makkers van de leider houden alles speelbaar: 3'10". . Nog 60 kilometer We naderen 15 u, een geschikt moment om het verhaal van de dag te schetsen. Dat is een onmogelijke opdracht, want zowat de helft van het peloton heeft zijn zegje gedaan in de aanvangsfase. We kregen een stortvloed aan aanvallen en pas na meer dan 70 kilometer werd de juiste mengelmoes gevonden. 17 renners trekken richting de finale, maar de makkers van de leider houden alles speelbaar: 3'10".

14:51 14 uur 51. Ik wil meespelen voor de dagzege én het klassement. Ik word elke dag beter en beter. Romain Bardet (DSM). Ik wil meespelen voor de dagzege én het klassement. Ik word elke dag beter en beter. Romain Bardet (DSM)

14:50 14 uur 50. Wat rest ons nog? De kopgroep snijdt nu een bergje van 3e categorie aan en na een afdaling volgt op 40 kilometer van de finish het uur van de waarheid met vrijwel uitsluitend klimwerk in verschillende trapjes en laagjes. . Wat rest ons nog? De kopgroep snijdt nu een bergje van 3e categorie aan en na een afdaling volgt op 40 kilometer van de finish het uur van de waarheid met vrijwel uitsluitend klimwerk in verschillende trapjes en laagjes.

14:50 Luis Leon Sanchez ment de kopgroep. 14 uur 50. Luis Leon Sanchez ment de kopgroep

14:49 14 uur 49. 17 leiders. De belangrijkste namen in de omvangrijke kopgroep: Kangert (BikeExchange), Guerreiro en Carr (EF), Ulissi (UAE), Bennett en Bouwman (Jumbo-Visma), Storer (DSM), Fabbro (Bora), Mollema (Trek), Rubio (Movistar), Bouchard en Gallopin (AG2R), Sanchez (Astana), Visconti (Bardiani). . 17 leiders De belangrijkste namen in de omvangrijke kopgroep: Kangert (BikeExchange), Guerreiro en Carr (EF), Ulissi (UAE), Bennett en Bouwman (Jumbo-Visma), Storer (DSM), Fabbro (Bora), Mollema (Trek), Rubio (Movistar), Bouchard en Gallopin (AG2R), Sanchez (Astana), Visconti (Bardiani).

14:46 14 uur 46. Onze excuses. De technische problemen lijken opgelost, maar u heeft gelukkig vrijwel niets gemist. De kopgroep is nog aangedikt tot 17 elementen, het peloton gunt hen 3'04". . Onze excuses De technische problemen lijken opgelost, maar u heeft gelukkig vrijwel niets gemist. De kopgroep is nog aangedikt tot 17 elementen, het peloton gunt hen 3'04".

14:46 14 uur 46. Giro VIDEO: Mohoric maakt vreselijke val in afdaling en wordt afgevoerd

14:14 1'08". Nog enkele eenzaten willen naar de kopgroep, maar het peloton begraaft de strijdbijl. Kort voor halfkoers staat Groupama-FDJ 1'08" toe. Het "gevaar" komt van Kangert, die op 6'08" staat. . 14 uur 14. 1'08" Nog enkele eenzaten willen naar de kopgroep, maar het peloton begraaft de strijdbijl. Kort voor halfkoers staat Groupama-FDJ 1'08" toe. Het "gevaar" komt van Kangert, die op 6'08" staat.

14:11 14 uur 11. Bingo! Geloof het of niet, maar op 85 kilometer van de aankomst kunnen we het eindelijk over de "testa della corsa" hebben. De namen: Kangert, Guerreiro, Ulissi, Bennett, Bouwman, Storer, Fabbro, Mollema, Rubio, Edet, Bouchard, Sanchez, Gallopin, Zana en Carr. . Bingo! Geloof het of niet, maar op 85 kilometer van de aankomst kunnen we het eindelijk over de "testa della corsa" hebben. De namen: Kangert, Guerreiro, Ulissi, Bennett, Bouwman, Storer, Fabbro, Mollema, Rubio, Edet, Bouchard, Sanchez, Gallopin, Zana en Carr.

14:10 14 uur 10. In het peloton laat Groupama-FDJ zich toch opmerken. Zij proberen het licht even uit te doen. Dat speelt in de kaart van 15 ontsnapte renners. . In het peloton laat Groupama-FDJ zich toch opmerken. Zij proberen het licht even uit te doen. Dat speelt in de kaart van 15 ontsnapte renners.

14:10 Mollema wil absoluut mee in de ontsnapping. 14 uur 10. Mollema wil absoluut mee in de ontsnapping

14:09 14 uur 09. Groenewegen en Merlier hebben plaatsgenomen in een bus van zo'n 20 gelosten. Hun achterstand is nog niet te fel opgelopen: bijna 4 minuten. . Groenewegen en Merlier hebben plaatsgenomen in een bus van zo'n 20 gelosten. Hun achterstand is nog niet te fel opgelopen: bijna 4 minuten.

14:08 14 uur 08. Mijn klassement is om zeep. Mijn lichaam hapert gewoon als het koud is en daar heb ik een prijs voor betaald. Ik focus me nu op ontsnappingen. . George Bennett (Jumbo-Visma). Mijn klassement is om zeep. Mijn lichaam hapert gewoon als het koud is en daar heb ik een prijs voor betaald. Ik focus me nu op ontsnappingen. George Bennett (Jumbo-Visma)

14:06 14 uur 06. We hebben vandaag al geleerd dat we geen voorbarige conclusies mogen trekken, maar het peloton - of wat daar nog van overblijft - lijkt nu toch stil te vallen. De abonnees van vandaag - zoals Fabbro en Mollema - lijken nu toch weg te rijden. . We hebben vandaag al geleerd dat we geen voorbarige conclusies mogen trekken, maar het peloton - of wat daar nog van overblijft - lijkt nu toch stil te vallen. De abonnees van vandaag - zoals Fabbro en Mollema - lijken nu toch weg te rijden.

14:03 Eten. Op 89 kilometer van de finish kunnen de reserves aangevuld worden in de bevoorrading. De kopgroep was bijna gegrepen, maar misschien opteert het peloton nu toch voor een lunchpauze? . 14 uur 03. Eten Op 89 kilometer van de finish kunnen de reserves aangevuld worden in de bevoorrading. De kopgroep was bijna gegrepen, maar misschien opteert het peloton nu toch voor een lunchpauze?

13:59 13 uur 59. De volledige kopgroep, die weliswaar nog altijd onder vuur ligt: Kangert, Ulissi, Oliveira, Fabbro, Mollema, Edet, Bouchard, Sanchez, Felline, Zana, Carr en Zoccarato. . De volledige kopgroep, die weliswaar nog altijd onder vuur ligt: Kangert, Ulissi, Oliveira, Fabbro, Mollema, Edet, Bouchard, Sanchez, Felline, Zana, Carr en Zoccarato.

13:57 13 uur 57. Het is een beetje giswerk, maar als we de koersradio mogen geloven, dan zijn we voorin op pad met onder meer Fabbro, Mollema, Bouchard, Sanchez en Felline. Vanuit het peloton zien we weer actie met Bilbao, Martinez en Masnada. . Het is een beetje giswerk, maar als we de koersradio mogen geloven, dan zijn we voorin op pad met onder meer Fabbro, Mollema, Bouchard, Sanchez en Felline. Vanuit het peloton zien we weer actie met Bilbao, Martinez en Masnada.

13:55 13 uur 55. Egan Bernal: "Ik houd van koersen in zulke omstandigheden". Egan Bernal: "Ik houd van koersen in zulke omstandigheden"