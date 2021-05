Rit 9 in de Giro: Aankomst bergop na een uitsmijter op onverharde wegen

09:56

09 uur 56. Rit 9 in de Ronde van Italië. Er is al meer dan één keer met de kaarten geschud in de Ronde van Italië, maar de organisatie deelt pas vandaag voor het eerst 4 sterren uit. De bergrit tussen Castel di Sangro en Campo Felice is dan ook niet voor doetjes aangezien het parcours 3.400 hoogtemeters telt. De renners krijgen 4 gecategoriseerde beklimmingen voor de wielen geschoven, maar deze etappe telt veel meer hindernissen. De laatste 40 kilometer moet er hoofdzakelijk geklommen worden. De apotheose krijgen we op de klim naar het skigebied Campo Felice: ruim 6 kilometer met een gemiddeld percentage van 5,8 procent, pieken tot 12 procent en 1.600 meter "sterrato" als toetje. .