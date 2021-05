LIVE Giro: Waaieralarm in het peloton, Evenepoel was even niet mee

Fase per fase

13:18 Val van Nibali? De Italiaanse regie heeft het gemist, maar er wordt een val van Vincenzo Nibali gesignaleerd. De Siciliaan zou wel weer kunnen achtervolgen, ploegmakker Matteo Moschetti heeft assistentie nodig. . 13 uur 18. Val van Nibali? De Italiaanse regie heeft het gemist, maar er wordt een val van Vincenzo Nibali gesignaleerd. De Siciliaan zou wel weer kunnen achtervolgen, ploegmakker Matteo Moschetti heeft assistentie nodig.

13:15 13 uur 15. Het is duidelijk dat de windrichting niet optimaal is, maar het gevaar loert om elke hoek. Iljo Keisse wil de controle handhaven en trekt naar de kop van het peloton. . Het is duidelijk dat de windrichting niet optimaal is, maar het gevaar loert om elke hoek. Iljo Keisse wil de controle handhaven en trekt naar de kop van het peloton.

13:13 13 uur 13. Wie niet van de eerste rij weg te slaan is, is Peter Sagan. Hij kan hier oogsten voor de maglia ciclamino en vanuit een vlucht is hij eveneens een grote kanshebber op de ritzege. . Wie niet van de eerste rij weg te slaan is, is Peter Sagan. Hij kan hier oogsten voor de maglia ciclamino en vanuit een vlucht is hij eveneens een grote kanshebber op de ritzege.

13:12 13 uur 12. Ook Bahrein-Victorious is bedrijvig naast Ineos Grenadiers. Egan Bernal heeft dus al een verwittiging uitgedeeld aan Remco Evenepoel en Attila Valter, maar er is voorlopig geen averij. . Ook Bahrein-Victorious is bedrijvig naast Ineos Grenadiers. Egan Bernal heeft dus al een verwittiging uitgedeeld aan Remco Evenepoel en Attila Valter, maar er is voorlopig geen averij.

13:10 13 uur 10. Het peloton is misschien nog niet vermoeid genoeg om een grote groep te laten rijden, maar deze koers is en blijft onvoorspelbaar. Alberto Bettiol (EF). Het peloton is misschien nog niet vermoeid genoeg om een grote groep te laten rijden, maar deze koers is en blijft onvoorspelbaar. Alberto Bettiol (EF)

13:09 13 uur 09. Alberto Bettiol: "Ik verwacht Thomas De Gendt, Matej Mohoric en mannetjes van Movistar". Alberto Bettiol: "Ik verwacht Thomas De Gendt, Matej Mohoric en mannetjes van Movistar"

13:07 Roze trui neemt plaats weer in. De wind is aanwezig, maar blaast voornamelijk in het nadeel. Ganna staakt zijn inspanning en dat geeft Valter de kans om met de andere gelosten weer aan te sluiten. . 13 uur 07. Roze trui neemt plaats weer in De wind is aanwezig, maar blaast voornamelijk in het nadeel. Ganna staakt zijn inspanning en dat geeft Valter de kans om met de andere gelosten weer aan te sluiten.

13:06 13 uur 06. Bardet en Valter, zij zijn voorlopig het kind van de rekening. Hun achterstand bedraagt amper 100 meter, maar ze rijden het gat niet in 1, 2, 3 dicht. . Bardet en Valter, zij zijn voorlopig het kind van de rekening. Hun achterstand bedraagt amper 100 meter, maar ze rijden het gat niet in 1, 2, 3 dicht.

13:04 13 uur 04. Valter in de problemen. De roze trui zat misschien te slapen, want hij is nog niet terug. En aangezien Ineos en Ganna nog eens doortrekken, zit de Hongaar nu al te spartelen. . Valter in de problemen De roze trui zat misschien te slapen, want hij is nog niet terug. En aangezien Ineos en Ganna nog eens doortrekken, zit de Hongaar nu al te spartelen.

13:02 13 uur 02. Evenepoel herstelt scheve situatie. De eerste omvangrijke groep wordt weer ingerekend door het tweede peloton. Met dank aan Cavagna, die met Evenepoel in zijn wiel de breuk moest herstellen. . Evenepoel herstelt scheve situatie De eerste omvangrijke groep wordt weer ingerekend door het tweede peloton. Met dank aan Cavagna, die met Evenepoel in zijn wiel de breuk moest herstellen.

13:00 13 uur . Vloeken op Bernal. Bij UAE maken ze zich kwaad op Bernal, die natuurlijk een stoorzender is in dit plan. De renners vechten met de wind en proberen de vorm van een waaier aan te nemen. . Vloeken op Bernal Bij UAE maken ze zich kwaad op Bernal, die natuurlijk een stoorzender is in dit plan. De renners vechten met de wind en proberen de vorm van een waaier aan te nemen.

12:59 12 uur 59. Er lijkt wel een half peloton ontsnapt. Ook Egan Bernal is een van de schakels in de ketting. . Er lijkt wel een half peloton ontsnapt. Ook Egan Bernal is een van de schakels in de ketting.

12:57 12 uur 57. Ruime groep. Rond positie 20 scheurt het in het peloton, maar nog meer renners willen op deze trein springen. We blijven op deze vlakke wegen circuleren tot kilometerpaal 30. . Ruime groep Rond positie 20 scheurt het in het peloton, maar nog meer renners willen op deze trein springen. We blijven op deze vlakke wegen circuleren tot kilometerpaal 30.

12:56 12 uur 56. Mijn ideale vlucht? Een groepje van 15 renners zonder al te snelle mannen. Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix). Mijn ideale vlucht? Een groepje van 15 renners zonder al te snelle mannen. Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix)

12:56 12 uur 56. Gianni Vermeersch: "Dat ik met deze voornaam een rit moet winnen? Misschien vandaag, hé". Gianni Vermeersch: "Dat ik met deze voornaam een rit moet winnen? Misschien vandaag, hé"

12:55 12 uur 55. Het eerste debat levert nog geen akkoord op. We krijgen een wissel van de wacht met de kleinere Italiaanse ploegen. . Het eerste debat levert nog geen akkoord op. We krijgen een wissel van de wacht met de kleinere Italiaanse ploegen.

12:53 12 uur 53. Hier gaan we! Ritwinnaar Taco van der Hoorn opent het feest. Ook Dries De Bondt wil mee. . Hier gaan we! Ritwinnaar Taco van der Hoorn opent het feest. Ook Dries De Bondt wil mee.

12:51 12 uur 51. Het gebruikelijke keuvelen in de neutralisatie zit er niet meteen in. Iedereen is bij de pinken en zit klaar om erin te vliegen. . Het gebruikelijke keuvelen in de neutralisatie zit er niet meteen in. Iedereen is bij de pinken en zit klaar om erin te vliegen.