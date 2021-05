LIVE Giro: Campenaerts en Goossens azen op de ritzege

Fase per fase

16:25 Toch maar handschoenen dragen de volgende keer? 16 uur 25. Toch maar handschoenen dragen de volgende keer?

16:23 16 uur 23. Nog 25 kilometer. De finale staat voor de deur. We kijken vooral uit naar het plan van Campenaerts, die toch iets uit zijn mouw moet schudden. Vraag is ook wat er nog in zijn tank zit nadat hij een ferme inspanning heeft geleverd om het gat op de kopgroep dicht te lassen.

16:20 Wedstrijddokter is de beste vriend van Gaviria. Gaviria leek de rol definitief te moeten lossen, maar door de lange interventie bij de wedstrijddokter pikt hij zowaar weer aan in de kopgroep. De Colombiaan liet zich geniepig meedrijven. Toch een beetje tegen de geest van de sport. 16 uur 20.

16:17 16 uur 17. De Gaviria-bocht eist bijna ook slachtoffers in het peloton. Een van de luitenanten van Valter waait breed uit, maar blijft nog net recht. De Colombiaan laat zich nu verzorgen aan zijn handwonden. Gaviria past steevast voor handschoenen en heeft zijn vingers daar nu wel aan verbrand.

16:14 16 uur 14. Terwijl Gaviria de handdoek in de ring lijkt te gooien (en dus ook naast veel punten aan de finish zal grijpen), heeft Oliveira de rest van de kopgroep in de steek gelaten. De Portugees is een uitstekende tijdrijder, maar Goossens schat het gevaar goed in en neutraliseert zijn uitval.

16:13 De 18 bergpunten komen op naam van Kobe Goossens. 16 uur 13.

16:11 16 uur 11. Nog 35 kilometer. Gaviria heeft zichzelf buitenspel gezet, maar geeft zich nog niet gewonnen. De Colombiaan beseft dat het knikje op het einde zijn petje wellicht te boven gaat, maar door deze achtervolging vlakt hij zijn kansen uiteraard nog wat meer uit.

16:09 Crash van Gaviria. Gaviria bestookt zijn collega's, maar nekt zichzelf. Hij schuift onderuit in een bocht en moet nu zelf achtervolgen. 16 uur 09.

16:08 16 uur 08. Gaviria wil niet wachten. De kopgroep viel even uit elkaar, maar het negental vormt nu weer een gesmeerde ketting. Al is dat buiten Gaviria gerekend, die er nog eens een lap op geeft.

16:06 Gemiddelde snelheid. Dat er hard gekoerst is, bewijst het gemiddelde na 3 uur: 39,4 km/u. 16 uur 06.

16:04 16 uur 04. Ook het peloton is boven en de achterstand bedraagt ongeveer 6 minuten. In principe zullen zij de risico's mijden in deze bijtrapafdaling.

16:03 16 uur 03. De bergtrui kan voor Kobe Goossens misschien wel een doel worden de komende dagen, want dankzij de 18 punten springt hij naar de top van het klassement.

15:58 15 uur 58. Up next: een afdaling van om en bij de 40 kilometer, weliswaar in meerdere verdiepingen. Daarna rest er nog een korte aanloop richting het arendsnest van zo'n 3 kilometer.

15:57 Bocca della Selva. Gavazzi lijkt overtuigd van zijn winstkansen, want hij dringt niet echt aan om als eerste boven te komen. Hij wordt 3e na Goossens en Arndt. De bergtrui hangt voorlopig dus nog altijd om de schouders van Mäder. 15 uur 57.

15:52 15 uur 52. Terwijl Dan Martin nog maar eens terugkeert na een oponthoud, trekken de vluchters hun jasjes aan voor de afdaling. Ze hebben de top in het vizier.

15:51 15 uur 51. Ik voelde me de voorbije avonden toch wat vermoeid. Ik voel de inspanningen stilaan. De rustdag van dinsdag zal op tijd komen. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step).

15:47 15 uur 47. Groupama-FDJ geeft er zeker geen snok aan, maar voor de sprinters wordt het toch al te zwaar. Tim Merlier en Dylan Groenewegen hangen weer aan de rekker.

15:43 Lekke band. Er worden opvallend veel lekke tubes en mechanische akkefietjes gemeld. De volgende in de lange lijst: Simon Yates. De Brit staat 10e op 49 seconden van de leider. Yates draait voorlopig een grijze Giro, maar heeft misschien wel geleerd van de editie in 2018. Toen was hij oppermachtig, maar bezweek hij in de slotdagen. Heeft hij zijn piek nu richting de laatste week verlegd? 15 uur 43.

15:41 15 uur 41. Wie wordt de volgende ritwinnaar? Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos) Kobe Goossens (Lotto-Soudal) Nelson Oliveira (Movistar) Victor Lafay (Cofidis) Francesco Gavazzi (Eolo) Giovanni Carboni (Bardiani) Nikias Arndt (DSM) Fernando Gaviria (UAE) Alexis Gougeard (AG2R)